Tuchel und Neuer fehlen im Training der Bayern

Die lange Ausfallliste beim FC Bayern München wurde am Mittwoch mit Thomas Tuchel und Keeper Manuel Neuer nochmal etwas länger. Grund zur Sorge war dies an der Säbener Straße indes nicht.

Fehlten am Mittwoch: Trainer Thomas Tuchel und Torhüter Manuele Neuer. IMAGO/ActionPictures

Der Verein teilte am Mittwoch mit, dass Thomas Tuchel das Training in der Vorbereitung auf die Partie am Samstagnachmittag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aufgrund eines grippalen Infektes nicht leiten konnte. Außerdem wurde Neuer vermisst, allerdings besteht beim Keeper kein Grund zur Sorge, er setzte laut Mitteilung des Vereins lediglich aufgrund von Belastungssteuerung mit der Einheit aus.

Positive Nachrichten gab es bereits am Dienstagnachmittag von Dayot Upamecano zu berichten. Knapp eine Woche nach seinem im Spiel gegen Union Berlin erlittenen Muskelfaserrisses hat der Innenverteidiger wieder mit dem Lauftraining begonnen.

Dennoch bleibt die Ausfallliste derzeit noch lang: Konrad Laimer (Muskelbündelriss in der linken Wade), Joshua Kimmich (Schulterverletzung), Kingsley Coman (Innenbandriss im linken Knie), Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss), Keeper Daniel Peretz (Innenbandverletzung im rechten Knie) sind derzeit noch im Krankenstand.

Mazraoui kehrt nach Aus Marokkos zurück

Min-Jae Kim ist mit Südkorea nur knapp am Aus im Asien-Cup vorbeigeschlittert (4:2 i.E. gegen Saudi-Arabien) und fehlt deswegen weiterhin. Dagegen wird Noussair Mazraoui nach Marokkos Aus beim Afrika-Cup (0:2 gegen Südafrika) zurückerwartet.