Tuchel und die Trophäe: Nur Lebkuchen schmecken noch süßer …

Die Trophäe als Trainer des Jahres 2021 nimmt Thomas Tuchel "als Auszeichnung fürs ganze Team" entgegen. Doch auch aus seiner persönlichen Freude macht er bei der Übergabe keinen Hehl.

Der Himmel über London präsentierte sich im tristen Grau. Doch auf dem Trainingsgelände des FC Chelsea im Vorort Cobham empfing ein strahlender Thomas Tuchel den Besuch vom kicker. Aus gutem Grund: Der 48-jährige Chefcoach des FC Chelsea nahm am Freitag, gut 24 Stunden vor dem Premier-League-Duell bei Leicester City (3:0), die Trophäe für seine Auszeichnung als Deutschlands Trainer des Jahres 2021 in Empfang.

Bei der vom kicker und dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) ausgerichteten Wahl hatten die teilnehmenden Medienvertreter Tuchel mit 129 Stimmen vor dem einstigen Bayern- und neuen Bundestrainer Hansi Flick (118) sowie Dortmunds Pokalsieger-Coach Edin Terzic (75) zum Sieger gekürt. Nach Jürgen Klopp im Jahr 2019 und Flick 2020 gewann in Person von Tuchel damit zum dritten Mal in Serie der Cheftrainer des amtierenden Champions-League-Siegers auch die renommierte Auszeichnung durch Deutschlands Sportjournalisten.

"Schaut her, ich bekomme den Ballon d’Or"

Dass ihm "individuelle Auszeichnungen ein bisschen unangenehm sind", betont Tuchel immer wieder. Er nehme "sie daher sehr dankbar an, als große Auszeichnung fürs gesamte Team". Weshalb er sich im Rahmen der Übergabe auch prompt an Chelseas Pressechef Adrian Phillips wandte: "Auch du und deine Leute, ihr alle habt das möglich gemacht."

Doch auch wenn der im vergangenen Frühjahr errungene Henkelpott oder die in dieser Saison angestrebte Meistertrophäe der Premier League selbstverständlich ganz andere Kategorien darstellen: eine ehrliche, fast kindlich anmutende Freude an seinem persönlichen Pokal war Tuchel doch anzumerken, als er einer Gruppe von Staff-Mitgliedern ausgelassen zurief: "Schaut her, das ist der Ballon d’Or. Ich bekomme den nämlich, nicht Jorginho. Wer ist Jorginho?" Chelseas Mittelfeldspieler wohlgemerkt gehört zu den 30 nominierten Akteuren, aus deren Kreis am Montag, 29. November, in Paris der Ballon-d’Or-Gewinner kommen wird.

Bis zum nächsten Sabbatical soll es "noch ganz, ganz lange" dauern

Wer den hierzulande gerne oberflächlich als "unterkühlt" oder "kopflastig" verschrienen Tuchel an aktueller Wirkungsstätte im Umgang mit seinen Mitarbeitern erlebt, kann bestens nachempfinden, warum der Fußballlehrer erklärt: "Ich habe das Gefühl, hier am perfekten Platz zu sein. Und das ist für mich einfach die Voraussetzung für größtmöglichen Erfolg." Tuchels Erfolgsstory bei den Blues, wo sein Vertrag nach dem Champions-League-Triumph bis 2024 verlängert wurde, soll also noch um etliche Kapitel erweitert werden. Bis zu seinem nächsten Sabbatical, lächelt der Coach, sei es "hoffentlich noch ganz, ganz lange hin".

Einen kleine Enttäuschung hatte der Tag für Tuchel dann aber doch noch parat: Als er die Nürnberger Lebkuchen erblickte, die Pressechef Phillips als kicker-Präsent für die Medienabteilung entgegennahm, hätte er seine Trophäe am liebsten doch wieder hergegeben: "Diese Lebkuchen sind fantastisch, lass uns tauschen." Tuchels Griff nach den Leckereien wehrte Phillips aber schlagfertig-souverän ab: Für den als Asketen berühmt-berüchtigten Boss "als echten Ernährungsprofi" sei das doch "pures Gift". Dass Tuchel deshalb anschließend vor Ärger in seinen Pokal gebissen haben soll, ist aber nur ein unbestätigtes Gerücht …