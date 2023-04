Tuchel und die fehlende Frische: "Brauchen ein bisschen Abstand"

Thomas Tuchel musste bei seinem Ex-Klub Mainz mitansehen, wie sein aktueller Verein trotz Führung total einbrach. Der Trainer war danach auf Erklärungssuche.

Schon Thomas Müller hatte nach dem 1:3 in Mainz von fehlender Energie gesprochen, die letztlich ein Comeback des FC Bayern verhinderte. Ohne diese Energie konnten die Münchner auf den zwischenzeitlichen Mainzer Ausgleich und auch auf zwei weitere Gegentreffer der Nullfünfer nicht mehr reagieren.

Thomas Tuchel teilte bei "Sky" die Wahrnehmung seines Kapitäns: "Ich spüre keine Energie mehr, sich nochmal zu widersetzen, dann geht es dahin." Bei seinem Ex-Klub konnte sich sein aktuelles Team nach den Gegentreffern in Hälfte zwei "nicht mehr aufbäumen - es geht nicht, ich weiß nicht, wieso".

"Einfach zu viel passiert"

Tuchel, der schon etwas ratlos wirkte, vermutete die Ursache in den letzten Wochen, in denen "einfach zu viel passiert" sei. Konkret war das unter anderem: Die Trennung von Julian Nagelsmann, das DFB-Pokal-Aus gegen Freiburg (1:2) und zuletzt das Ausscheiden aus der Champions League - alles innerhalb von etwas mehr als vier Wochen. Hinzu kommt noch die aktuelle Negativ-Serie: Die Bayern gewannen nur eines (1:0 in Freiburg) ihrer letzten sechs Pflichtspiele.

"Es fällt uns brutal schwer, gemeinsam als Mannschaft nochmal einen Spirit zu bekommen, um uns gegen Sachen, die schieflaufen zu wehren, uns aufzulehnen. Das schaffen wir gerade nicht", beschreibt Tuchel die aktuelle Phase der Bayern - und damit auch den zweiten Durchgang in Mainz treffend.

Bevor sich der Rekordmeister völlig von der Rolle präsentierte, lief eigentlich alles nach Plan. Die Münchner führten nach einem Treffer von Sadio Mané nach einer ersten Hälfte, die sie mit annähernd 80 Prozent Ballbesitz bestimmt hatten. Allerdings vermisste Tuchel auch hier etwas: "Zielstrebigkeit, die Effektivität, die Sache für uns zu entscheiden - das hat gefehlt."

Und so blieb die Tür für die Mainzer immer einen Spalt offen - am Ende gingen diese eindrucksvoll hindurch. "Wir tun uns wahnsinnig schwer, Spiele zu gewinnen. Die Probleme sind offensichtlich", analysierte Tuchel weiter.

Freien Tage "dringend" notwendig

Für weitere Analysen wird Tuchel dann auch seinen neuen Co-Trainer Anthony Barry, der in Mainz bereits auf der Tribüne weilte, zur Verfügung haben - und zudem drei freie Tage. Denn diese seien notwendig - und zwar "dringend für alle", wie Tuchel bekräftigte. Schließlich habe seine Mannschaft seit dreieinhalb Wochen keinen freien Tag gehabt: "Ich finde nicht, dass wir frisch aussehen. Deshalb brauchen wir ein bisschen Abstand."

Welche Auswirkungen der Ausrutscher auf das Meisterrennen haben würde, das wusste Tuchel unmittelbar nach dem Abpfiff natürlich noch nicht. "Das müssen wir mal abwarten, was das bedeutet." Weil der BVB im Abendspiel deutlich gegen Eintracht Frankfurt gewann, stand die Antwort noch am Samstagabend fest: Der FC Bayern geht in die letzten fünf Spieltage als Verfolger ins Meisterrennen - mit einem Punkt Rückstand auf Dortmund.