Tuchel und der "gefühlte Sieg"

Im zweiten Premier-League-Duell zwischen Thomas Tuchel und Jürgen Klopp gab es keinen Sieger. Über das 1:1 zwischen Liverpool und Chelsea zeigte sich vor allem ein Trainer erfreut.

Es war das absolute Topduell des 3. Spieltags in der Premier League. Champions-League-Sieger Chelsea gegen Liverpool in Anfield. Zwei Mannschaften, die mit 5:0 Toren und zwei Siegen in die neue Saison gestartet waren. Und vor allem: Das Duell zwischen Jürgen Klopp und dem frischgebackenen Welttrainer Thomas Tuchel.

Entscheidende Szene

Letztlich endete das Spiel nach zwei komplett konträren Hälften 1:1. Das freute vor allem Blues-Trainer Tuchel. "Gefühlter Sieg, fühlt sich gut an", gab der 47-Jährige nach der Partie schmunzelnd bei "Sky" zu. Denn: Im zweiten Durchgang war Chelsea komplett abgemeldet. Das lag jedoch auch daran, dass die Londoner den gesamten zweiten Durchgang in Unterzahl spielten. Reece James klärte per Hand einen Abschluss von Sadio Mané auf der Linie und flog vom Platz (45.+3.). "Ich hab live gehofft, dass es nur so ausschaut, als wär es eine Rote Karte. Dann kam der Check, dann weißt du natürlich, es ist was vorgefallen", erinnerte sich Tuchel an die Szene, bei der es zu heftigen Diskussionen auf und auch neben dem Platz kam. Mohamed Salah war das egal. Der Reds-Stürmer verwandelte den fälligen Elfmeter sicher (45.+5.) zum Ausgleich.

"Ich mag die frühen Roten Karten nicht", so Tuchel. "Natürlich nicht, wenn es uns betrifft, aber selbst beim Gegner." Es sei dann "irgendwie so ein komplett anderes Spiel", was "den Spirit bisschen kaputt" mache. Und mit dieser Einschätzung lag der Ex-PSG-Coach goldrichtig. Während im ersten Durchgang noch ein intensiver Schlagabtausch geboten wurde, kam im zweiten nie wirklich Spielfluss auf. Chelsea zog sich immer weiter zurück, selbst Stoßstürmer Romelu Lukaku verteidigte tief in der eigenen Hälfte. Liverpool fand aber zu selten eine Lösung gegen die clever verteidigenden Blues.

"Widerstandsfähigkeit" war gefragt

Mit der ersten Hälfte, in der die Tuchel-Elf durch einen sehenswerten Kopfball von Kai Havertz in Führung ging, sei der Coach letztlich "zufrieden", in der zweiten hätte es sich nur noch um "Widerstandsfähigkeit, Teamwork" und "niemals zu passiv werden" gedreht. Lernen könne die Truppe des CFC-Trainers, schlauere Entscheidungen" zu treffen und "präziser zu spielen".

Trotzdem stellte Tuchel, der nach zwei Premier-League-Duellen (zuvor ein Sieg im März) gegen Klopp weiter ungeschlagen ist, klar: "Wir können uns auf unsere Moral und Widerstandsfähigkeit verlassen." Und außerdem: "Ich weiß nicht, ob es ein schwierigeres Stadion gibt, so früh eine Rote Karte zu kriegen wie hier."

Die nächste Partie trägt Chelsea wieder im eigenen Stadion aus, wenn am 11. September (18.30 Uhr) Aston Villa gastiert. Dann dürften aber wohl nur drei Punkte und kein gefühlter Sieg zählen.