Tuchel über Sanés Körpersprache: "Gehört zum Paket Leroy dazu"

Trainer nimmt Flügelspieler in Schutz 21.12.2023

0:57Nach dem 2:1-Sieg in Wolfsburg gab es Kritik an Bayerns Leroy Sané. Trainer Thomas Tuchel nahm seinen Flügelstürmer in Schutz und erklärte, dass er seine Ecken und Kanten akzeptiere.