Tuchel über Rotation: "Das gibt die Situation nicht her"

Nach Dortmund ist vor Freiburg. Wieder steht sehr viel auf dem Spiel. War es am Samstag noch der Kampf um die Tabellenführung, geht es diesmal um den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Ein Grund mehr für Trainer Thomas Tuchel, sich auf Beständigkeit und allein auf das Leistungsprinzip zu fokussieren.

Natürlich weiß Trainer Thomas Tuchel, dass die nächsten, sehr entscheidenden Wochen nicht allein "mit einer Stammelf" zu meistern sind. Und doch sagt der neue Chef-Coach beim FC Bayern: "Unsere Ausgangslage in Pokal und Bundesliga erlaubt gar nichts anderes mehr, als an das nächste Spiel zu denken und den Fokus darauf zu legen." Heißt: Die große Rotation des guten Willens, wie es unter Julian Nagelsmann teils der Fall war, ist eher nicht geplant. Ausnahmen ergäben sich nur, wenn es "Empfehlungen aus der medizinischen Abteilung" geben sollte. Also situative Belastungssteuerung.

Ansonsten werde Tuchel wenig Rücksicht nehmen. "Das gibt die Situation in der Liga, im Pokal und in der Champions League nicht her", erklärt er: "Wir sind gerade im Prozess, uns zu finden. Wir brauchen die Erfolgserlebnisse, um uns weiterzuentwickeln." Dafür braucht es ein Gerüst, eine Achse im Bayernspiel. Darüber hinaus Kontinuität auf den Positionen, um Abläufe schneller zu integrieren und um der Mannschaft Sicherheit zu geben.

Ich möchte, dass wir unser eigener Maßstab werden. Thomas Tuchel

"Ich möchte, dass wir unser eigener Maßstab werden", sagt Tuchel. Damit meint er: Die Spieler sollten "wertschätzen, wer im nächsten Spiel das Vertrauen bekommt". Die Entscheidung über Startelfplätze wird unter sportlichen Bewertungskriterien getroffen. Nicht aber, um Spieler zufriedenzustellen.

Damit will der FCB-Trainer auch ausdrücken, dass jedes Spiel denselben Wert besitzt. Jeder hat die Chance auf eine Nominierung für die erste Elf; jeder einzelne müsse diesen Platz, wenn er ihn bekommt, aber auch immer wieder aufs Neue verteidigen. Stichwort Leistungsprinzip.