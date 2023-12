Tuchel über Pavlovic: "Darauf kann sich jeder verlassen"

Verständlich, dass Aleksander Pavlovic in aller Munde ist. Thomas Tuchel findet viel Lob für den Youngster - trotzdem wollen und brauchen die Bayern einen neuen Sechser.

Am Sonntagabend, beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart, durfte Aleksander Pavlovic von Beginn an ran. Auch deshalb, weil Joshua Kimmich und Leon Goretzka aufgrund eines grippalen Infekts, wie der Verein offiziell mitteilte, nicht teilnehmen konnten.

Für den 19-Jährigen war das natürlich ein großer Moment. Er überzeugte mit einem unbekümmerten und gleichermaßen hochkonzentrierten Auftritt, inklusive Assist. Recht viel besser konnte sein Arbeitstag nicht laufen. Verständlich, dass der Youngster ein Gesprächsthema an der Säbener Straße ist. Ob unter den Mitarbeitern an der Geschäftsstelle, den Mannschaftskollegen oder dem Trainerteam.

Unabhängig von Pavlovics Entwicklung: Ein Sechser soll kommen

Für Chefcoach Thomas Tuchel kommt dies nicht überraschend, schließlich "war er schon letzte Saison stark im Training, als wir ihn dazu genommen haben", so der Bayern-Trainer: "Wir wissen ganz genau, was er kann."

Trotzdem will sich der FC Bayern, so groß die Freude über hausinterne Talente und Nachwuchsspieler auch ist, verständlicherweise auf dem Transfermarkt nachlegen und einen defensiven Sechser verpflichten. "Er ist fester Bestandteil unseres Kaders", sagt Tuchel: "Das wird sich auch nicht ändern, wenn wir noch einen Mittelfeldspieler verpflichten, der unserer Meinung nach aufgrund seiner Erfahrung unserer Mannschaft weiterhilft. Wir werden alles tun, was im Sinne des Klubs und im Sinne des Erfolgs ist."

Die Bayern, vor allem Sportdirektor Christoph Freund und sein Team, sind auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler. Allerdings soll, so heißt es beim FC Bayern, ein Abwehrspieler, der innen wie rechtsaußen verteidigen kann, oberste Priorität haben. Für das Mittelfeldzentrum könnte auch eine Leihe infrage kommen, wohlwissend, dass das Wintertransferfenster kompliziert werden kann.

Nichtsdestotrotz betont Trainer Tuchel nochmals seine Wertschätzung gegenüber jungen Nachwuchsspielern beim Rekordmeister. "Wir werden auch immer alles tun, was im Sinne der Nachwuchsförderung ist. Darauf kann sich jeder verlassen", unterstreicht der Chef-Coach: "Wir sind die größten Fans von Spieler des eigenen Campus'. Ich glaube, wir beweisen, dass wir keine Angst haben und den Spielern das Vertrauen schenken. Wir gucken nicht darauf, ob sie alt oder jung sind, teuer oder nicht so teuer." Das alles spiele keine Rolle - ob bei Pavlovic, Mathys Tel oder Frans Krätzig.

Weiterhin Ungewissheit bei Kimmich und Goretzka

Tuchel gibt den Youngstern gelegentlich eine Chance, sich zu beweisen. Mal aus gutem Willen, wenn die Spiele schon entschieden sind; mal aufgrund von Rotationsmaßnahmen; oder wie am Sonntag bei Pavlovic auch mal notgedrungen, wenn die Stammspieler - wie Joshua Kimmich oder Leon Goretzka - kurzfristig ausfallen. "Aleks hat es sich verdient mit Trainingsleistungen und der Art und Weise wie er ist", lobt Trainer Tuchel: "Er macht es mit Bescheidenheit und einem Lachen. Alles andere kommt von alleine. Qualität setzt sich durch."

Auch am Mittwochabend, wenn die Bayern in Wolfsburg gastieren könnte Pavlovic wieder zum Einsatz kommen. Weil bei Kimmich und Goretzka gefühlt von Stunde zu Stunde geschaut wird und aktuell noch nicht feststeht, ob einer der beiden (oder beide) für das Auswärtsspiel infrage kommt.