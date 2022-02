Tuchel über Lukaku: "Es ist nicht an der Zeit, über ihn zu lachen"

Der formschwache Romelu Lukaku ist vor dem Spiel in der Königsklasse gegen Lille das Gesprächsthema. Außerdem äußerte sich Coach Tuchel positiv zur abgeschafften Auswärtstorregel.

Romelu Lukaku bleibt nach seiner Rückkehr zum FC Chelsea bislang hinter den Erwartungen zurück. Vor allem in diesem Jahr ist der Belgier in der Premier League abgemeldet: In seinen bisherigen vier Ligapartien im Jahr 2022 erzielte er keinen Treffer. Den negativen Höhepunkt erlebte er am Wochenende - nur sieben Ballkontakte in 90 Minuten gegen Crystal Palace.

Es ist nicht das, was wir wollen und nicht das, was Romelu will. Thomas Tuchel

Chelseas Trainer Thomas Tuchel habe noch keine Lösung parat, wie er dem Stürmer helfen kann, teilte er am Montag mit. Allerdings nahm er ihn vor dem Champions-League-Spiel gegen Lille in Schutz. "Es ist nicht das, was wir wollen und nicht das, was Romelu will", erläuterte der ehemalige Bundesliga-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Königsklassen-Spiel. Dennoch sei es aber auch nicht an der Zeit, "über ihn zu lachen und Späße über ihn zu machen", so der deutsche Trainer.

Tuchel sieht Parallelen zur Lukakus Vorgängern

Der 48-Jährige sieht in der Formschwäche Parallelen zu vorherigen Angreifern der Blues: "Es gibt eine Geschichte von Stürmern, die in Chelsea ein wenig zu kämpfen hatten. Es ist offensichtlich nicht der einfachste Ort in der Welt für Stürmer. Es ist so, aber ich weiß nicht warum", sagte Tuchel.

Auf der Pressekonferenz äußerte sich der Trainer auch zur Abschaffung der Auswärtstorregel. Obwohl er die Regel mochte, weil sie einen anderen Aspekt hinzufügte, verstand er gleichzeitig nicht, warum ein 3:1 ein besseres Ergebnis sein sollte als ein 2:0. Er sieht durch die Regeländerung auch direkte Auswirkung auf das Spielgeschehen. "Ich hatte bisher den Eindruck, dass es die Möglichkeit offenbart, vielleicht etwas offensiver zu sein. Weil man daran denken kann, Tore zu erzielen und nicht daran, Tore zu kassieren", erklärte der Fußballlehrer.