Tuchel über Kane: "Er denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert"

Vor dem Supercup gegen RB Leipzig war Thomas Tuchel angesichts der Verpflichtung von Harry Kane gut gelaunt. Nach der Abreibung war Bayern Münchens Cheftrainer fassungslos - und gab dem Neuzugang eine Einsatzgarantie.

Erleichterung und Freude hatte Thomas Tuchel noch kurz vor Anpfiff des Supercup-Duells zwischen Bayern München und RB Leipzig wegen des erfolgreich zu Ende gebrachten, zähen Transferpokers um Harry Kane verspürt. Von jener Zuversicht war nach der 0:3-Klatsche gegen den amtierenden Pokalsieger nicht mehr viel übrig.

Schon während des Spiels hatte der 49-Jährige jede Menge Schwächen seiner Mannschaft erkannt und von der Seitenlinie mal deutlich dirigierend, mal wütend gestikulierend versucht, Einfluss zu nehmen. Mit überschaubarem Erfolg, denn am Ende stand ein Ergebnis auf der Anzeigetafel in der Allianz-Arena, die Tuchel schmerzhaft an das erst vor wenigen Wochen ähnlich zu Ende gegangene Liga-Duell gegen Leipzig (1:3) erinnerte.

"Das ist erschreckend", gab Tuchel bei "Sky" zu Protokoll. "Ich habe jetzt keine Lösung, ich bin konsterniert und extrem enttäuscht." Eine eklatante Diskrepanz zwischen Stimmung und Form vor dem Spiel und der dann abgelieferten Leistung auf dem Rasen beklagte Bayerns Coach, der seine erste komplette Sommer-Vorbereitung mit seiner Mannschaft absolviert hat - davon aber wenig sah. "Ich erkenne nichts mehr wieder, weder von dem, was wir inhaltlich gemacht haben, noch wie wir zuletzt gespielt und trainiert haben", so Tuchel, der "hunderte Fehlerbilder" in der Analyse zu finden erwartet.

Angesprochen auf Kane, der in der 63. Minute beim Stand von 0:2 ins Spiel kam, wenig später das dritte Gegentor auf dem Platz erlebte und insgesamt nur drei Ballkontakte hatte, fand Tuchel bei "Sat.1" klare Worte: "Das tut mir einfach nur leid. Er denkt wahrscheinlich, wir haben hier vier Wochen nicht trainiert."

Wie groß die Erwartungen sind, die Tuchel und die Bayern mit dem Neuzugang, der am Sonntag offiziell vorgestellt wird, verbinden, machte er im Nachgang deutlich - als er auf seine Planungen mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu sprechen kam. "Er spielt jedes Spiel, fertig aus. Es gibt keinen Aufbau", so Tuchel, der damit auch schon Einblicke in die Aufstellung für das erste Bundesliga-Spiel am kommenden Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gab: "Er trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen."