Tuchel über Innenverteidiger Goretzka: "Leon ist dafür eigentlich prädestiniert"

Thomas Tuchel wartete im Pokalspiel bei Preußen Münster mit einer personellen Überraschung auf, die letztlich in viel Lob für die Betroffenen gipfelte. Eine andere Premiere wurde durch ein Wiedersehen noch spezieller.

Als Innenverteidiger in Aktion: Leon Goretzka (u.) im Duell mit dem Münsteraner Malik Batmaz (Mi.). picture alliance / nordphoto GmbH / Christian Schu

"Es war ein souveräner Auftritt, das ist das Stichwort des Abends", meinte ein durchaus zufrieden wirkender Leon Goretzka nach dem Spiel im ZDF. Dieses Fazit teilte auch sein Coach: "Souverän, sehr seriös, zweikampfstark. Die Energie und Ausstrahlung der ganzen Mannschaft. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und das habe ich der Mannschaft auch gerade gesagt. Das war gut", so Thomas Tuchel.

Ein Sonderlob erhielten nach dem 4:0 in Münster dabei zwei Akteure, die auf einem für sie völlig ungewohnten Terrain - in der Innenverteidigung - agiert hatten: Goretzka und Noussair Mazraoui. "Sie haben es sehr gut gemacht. Es war nicht immer einfach. Und ich hoffe nicht, dass wir es nochmal probieren müssen. Aber es war schon vom Gefühl auch angenehm, dass sie das beide angenommen haben und gleich gesagt haben: 'Das machen wir, raufen uns zusammen und lösen es gemeinsam.' Und so sah es auch aus", lobte Tuchel bei "Sky".

Goretzka scherzt: "Konnten von 'Nous' Erfahrung profitieren"

Goretzka unterstich diese Einschätzung. "Man hat es anzunehmen, es war das erste Mal. 'Nous' hat gesagt, dass er schon einmal dort gespielt hat. Daher konnten wir da heute von seiner Erfahrung auf der Position profitieren", scherzte der 28-Jährige - und fügte hinzu: "Nein, Spaß beiseite. Im Endeffekt ist es Fußball, das machen wir schon ein paar Jahre - und letztlich ist es unsere klare Aufgabe, das dann souverän zu Ende zu spielen." Gesagt, getan.

Tuchel erklärte darüber hinaus, warum er sich trotz ihrer fehlenden Erfahrung in der Innenverteidigung gerade für Goretzka und Mazraoui entschieden hatte. "Leon ist eigentlich dafür prädestiniert vom Körper und von der Schnelligkeit auf Strecke. Außerdem hat er ein klares Aufbauspiel - und vom Aufbau war es eigentlich dieselbe Position wie immer, weil das Spiel sehr tief war", so Tuchel. Für Mazraoui wiederum habe sein "gutes Stellungsspiel" und "ein guter Kopfball aus dem Stand" gesprochen.

Krätzig trifft ausgerechnet gegen Kumpel Schenk

Großes Lob erhielt auch Frans Krätzig, dem als Joker für den früh verletzten Serge Gnabry sein erstes Tor als Profi gelungen war. "Ein guter Junge, super klar, ganz bescheiden und hellwach. Ein guter Fußballer, er hat es sehr gut gemacht", meinte der Bayern-Coach.

Ein ganz besonderes Spiel war der Pokal-Auftritt in Münster aber nicht nur wegen des Treffers, sondern auch wegen Johannes Schenk. Denn der Preußen-Keeper ist schon seit gemeinsamen Tagen in der Jugend des 1. FC Nürnberg ein Freund Krätzigs, ehe beide letztlich zum FC Bayern wechselten.

"Es war damals ein großer Sprung, weg von der Familie. Zuerst ist das mit 14 etwas ziemlich Großes. Aber wenn man mit seinen besten Freunden dort zusammen sein und zusammenspielen kann, dann macht es Spaß", beschrieb der 20-Jährige das Verhältnis zum Keeper, der derzeit als Leihgabe der Münchner in der 3. Liga spielt.

Es ist mir auch eine Ehre, dass er das erste Profi-Tor bei mir macht. Es hätte aber nicht sein müssen. Johannes Schenk über Freund Frans Krätzig

Schenk wiederum bestätigte die enge Verbindung: "Wir haben noch immer guten Kontakt, auch seit ich hier in Münster bin. Das wird auch so bleiben, denke ich." Nur bezüglich Krätzigs Premieren-Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 der Bayern, das dieser ausgerechnet gegen den Freund erzielt hatte, hatte Schenk gemischte Gefühle. "Ich habe ihn mit Absicht reingelassen, damit er sich gut fühlt", scherzte er, um dann mit ehrlichen Worten fortzufahren: "Es ist mir auch eine Ehre, dass er das erste Profi-Tor bei mir macht. Es hätte aber nicht sein müssen."