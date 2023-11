Tuchel über Guerreiro: "Wir müssen alles dafür tun, dass er gesund bleibt"

Schlagzeilen und Scheinwerferlicht gehörten beim 4:2 gegen Heidenheim mal wieder Doppeltorschütze Harry Kane. Die eigentliche Geschichte des Spiels lieferte jedoch Raphael Guerreiro.

Es lief die 61. Minute in der Allianz-Arena, nichts deutete zu diesem Zeitpunkt auf die dramaturgischen Ereignisse hin, der FC Bayern führte souverän mit 2:0 gegen Heidenheim. An der Seitenlinie machte sich mit Raphael Guerreiro einer von drei Einwechslern bereit. Ein besonderer Moment für den 29-Jährigen nach einem Sommer und Herbst voller Muskelverletzungen und erst zwei Teileinsätzen beim FC Bayern. Kaum auf dem Platz, glich Aufsteiger Heidenheim in kürzester Zeit aus. Dass die Bayern am Ende doch gewannen, lag auch am ehemaligen Dortmunder, der in der 72. Minute reaktionsschnell einen Abpraller zum 3:2 im Tor unterbrachte.

"Schlau, spielfreudig, sicher am Ball"

Aus dem Gesicht Guerreiros sprach in diesem Moment die pure Freude. Nach Spielende heimste er zurecht ein Lob seines Trainers Thomas Tuchel ein, der seit den gemeinsamen Tagen in Dortmund als Fan und Förderer Guerreiros gilt, den die Münchner im Sommer ablösefrei holten: "Er war schlau, spielfreudig, sicher am Ball, hatte immer eine Idee und war super präzise in allem, was er gemacht hat", sagte Tuchel und fügte sogleich sorgenvoll an: "Wir hoffen und müssen alles dafür tun, dass er gesund bleibt, dann wird er uns weiterhelfen. Heute so zurückzukommen und direkt das Tor zu machen, ist natürlich perfekt."

Guerreiro hatte sich zu Beginn der Sommervorbereitung die erste Muskelblessur gezogen, die zweite nach dem Comeback und Teileinsätzen im Pokal gegen Preußen Münster (4:0) und bei RB Leipzig (2:2). Mit seiner Ballsicherheit und seinem Offensivdrang könnte ein fitter Guerreiro dem Rekordmeister sowohl im Mittelfeld als auch als Linksverteidiger helfen. Eine wichtige Alternative zur Entlastung viel belasteter Profis wie etwa Alphonso Davies ist er allemal.

Für die anstehenden Länderspiele Portugals in Liechtenstein und gegen Island wurde Guerreiro nicht nominiert, es wäre mit Blick auf seine jüngsten Verletzungen auch zu früh sowie verantwortungslos gewesen. Stattdessen wird er an der Säbener Straße trainieren und daran arbeiten, Stabilität in den Körper zu bekommen. Dann könnte er ausgeruht und fit beim Auswärtsspiel in Köln am 24. November erstmals ein Thema für die Startelf sein.