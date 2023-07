Tuchel über Freund: "Ich habe noch nie mit ihm gesprochen"

Der FC Bayern hat einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Trainer Thomas Tuchel war daran laut eigener Aussage komplett unbeteiligt.

Aus Bayerns Trainingslager am Tegernsee berichten Georg Holzner und Mario Krischel

Mit Hasan Salihamidzic, ehemals Sportvorstand, hat Thomas Tuchel beim FC Bayern zusammengearbeitet "wie mit einem Sportdirektor". Ebenso wie er es aktuell mit Marco Neppe, dem technischen Leiter, macht. Hätte der Trainer also auf Christoph Freund, der am 1. September aus Salzburg nach München wechselt, verzichten können?

Zum zukünftigen Sportdirektor "kann ich nichts sagen", reagierte Tuchel am Dienstagabend nach dem 27:0 gegen Rottach-Egern reserviert, "weil es nicht in meiner Entscheidung lag, da müssen Sie die fragen, die das entschieden haben."

Tuchel, das stellte er mehrfach klar, war in den Prozess nicht eingebunden, was zumindest etwas ungewöhnlich klingt. "Es geht am 1.9. los, und dann werden wir gut zusammenarbeiten. Dem Verein ist es sehr wichtig, und als Trainer hast du es zu respektieren."

Dass der neue Mann in Salzburg in den vergangenen acht Jahren einen sehr guten Job gemacht hat, überrascht Tuchel wenig. "Wenn du beim FC Bayern verpflichtest wirst, steht auch irgendwas auf deiner Visitenkarte", schmunzelte der Trainer. "Das ist doch klar. Wir freuen uns jetzt, aber ich habe keinen Kontakt zu ihm, nie mit ihm gesprochen und war auch nicht in die Entscheidung eingebunden. Was auch absolut nicht nötig ist."