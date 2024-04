Tuchel über Dier: "Er hat die Erwartungen absolut übertroffen"

Drei Neuzugänge hat der FC Bayern im vergangenen Januar verpflichtet. Während Bryan Zaragoza keine Rolle spielt und Sasha Boey schon länger verletzt ist, hat sich Eric Dier als Volltreffer entpuppt. Trainer Thomas Tuchel zeigt sich sehr angetan.

Eigentlich war Eric Dier Anfang Januar als Ergänzung verpflichtet worden, zumindest in der Öffentlichkeit begleitete eine gewisse Skepsis diesen Transfer. Schließlich hatte der 30-Jährige bei seinem alten Klub Tottenham Hotspur zuletzt kaum noch gespielt, ließen die Nord-Londoner ihre langjährige Stammkraft bereitwillig ziehen. In München sollte Dier die dringend benötigte Alternative für die Sechs oder die Innenverteidigung werden.

Mittlerweile stellt sich in wichtigen Spielen längst nicht mehr die Frage, ob Dier spielt, sondern wer sein Nebenmann ist und wer stattdessen draußen sitzt. Wobei das mit dem Nebenmann eigentlich auch geklärt ist, Matthijs de Ligt harmoniert am besten mit Dier. Dayot Upamecano und Min-Jae Kim müssen sich dagegen öfter mit der Reservistenrolle anfreunden, als ihnen lieb ist. "Er hat die Erwartungen absolut übertroffen und aus seiner Situation das Maximum gemacht", lobte Tuchel seinen Schützling auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Diers Vertrag hat sich längst automatisch verlängert

"Er war für den Moment und die Situation bis heute ein extrem wichtiges Puzzleteil, weil er über seine Persönlichkeit und seine Fähigkeit, lautstark zu organisieren, etwas mitbringt, das wir so nicht unbedingt hatten. Das gibt uns viel Stabilität, weil er den Nebenmännern viel hilft. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit ihm, er ist ein Top-Charakter und ein sehr guter Spieler", holte Tuchel anschließend weit aus, betonte zudem "die große Offenheit, Lust und Laune" des Verteidigers vom ersten Moment an, mit der er seine Situation angenommen habe.

Dier stand bislang in 15 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Rasen, davon zwölf in der Bundesliga mit einem kicker-Notenschnitt von 3,18. Wirklich überzeugt hat er in seinen drei Einsätzen in der Champions League mit einem Schnitt von 2,67. Die zunächst bis Saisonende angedachte Zusammenarbeit hat sich durch diese Einsätze längst automatisch um ein Jahr verlängert. Es sieht ganz danach aus, als ob Dier in München heimisch würde. Auch gegen Real Madrid am kommenden Dienstag gelten er und de Ligt als gesetzt.