Tuchel über den zähen Kane-Poker: "Das hat ja Tradition mit Spielern aus Tottenham"

Thomas Tuchel hat kurz vor dem Supercup-Duell seines FC Bayern gegen RB Leipzig über die Verpflichtung von Harry Kane gesprochen - und sich vor allem erleichtert gezeigt.

Nur wenige Stunden nach seiner offiziellen Verpflichtung stand Harry Kanes Name am Samstagabend auf dem Spielberichtsbogen für das Supercup-Duell zwischen Meister Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig. In die Startelf wollte Thomas Tuchel seinen Wunschstürmer noch nicht beordern - zu anstrengend waren die vergangenen Stunden, die mit viel Wartezeit am Flughafen in London begannen.

"Verzögerung, Verzögerung, spät gelandet, Medizincheck, die ganzen Verträge unterschreiben - er kam erst weit, weit nach Mitternacht ins Bett", sagte Tuchel im Interview mit Sat.1. Der stressigen Ankunft am Freitagabend folgte ein Kennenlern-Marathon an der Säbener Straße, "neues Trainingsgelände, wieder 50 neue Gesichter", so Tuchel. Es sei aber fest eingeplant, Kane im Supercup ein paar Spielminuten zu geben.

Wir haben den Kapitän der englischen Nationalmannschaft aus der Premier League rausgeholt. Thomas Tuchel

Ganz grundsätzlich zeigte sich Tuchel nicht nur erfreut, "größer ist die Erleichterung", dass der zähe Transfer-Poker zum erfolgreichen Abschluss gekommen ist. "Das war bis zuletzt nicht einfach. Das hat ja Tradition mit Spielern aus Tottenham, es ist nicht einfach, die da rauszubekommen." Ganz grundsätzlich sprach der 49-Jährige deshalb von einer "sensationellen Nachricht, nicht nur für uns als Verein, sondern für die Bundesliga. Wir sind super froh und super dankbar, dass alle gearbeitet haben bis tief in die Nacht."

Die Verpflichtung Kanes sei "ein Statement": "Wir haben den Kapitän der englischen Nationalmannschaft aus der Premier League rausgeholt." Nun soll er in der Bundesliga Tore schießen und Titel gewinnen - am besten schon am Samstagabend.