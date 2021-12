Tuchel tobt: "Wie sollen wir noch im Titelrennen dabei sein?"

Durch das 1:1 gegen Brighton & Hove Albion hat der FC Chelsea einen herben Rückschlag im Meisterschaftsrennen hinnehmen müssen. Nach der Partie war Thomas Tuchel ziemlich bedient - weil sich zwei seiner Spieler verletzt hatten und die Pfeife des Referees bei einer Szene stumm geblieben war.

Thomas Tuchel war sauer, und daraus machte der Trainer des FC Chelsea auch gar keinen Hehl, als er am Mittwochabend nach dem Remis gegen Brighton vor die Fernsehkameras trat. "Wir sind enttäuscht", sagte der 48-Jährige und fauchte dann den Reporter an, als sich dieser erkundigte, ob das Resultat in seinen Augen in Ordnung gehe. "Sie haben ein gerechtes Unentschieden gesehen - ich nicht", entgegnete Tuchel und betonte dann, auch wenn Brighton vor 40.080 Zuschauern an der Stamford Bridge 18:11 Torschüsse abgegeben hatte: "Wir hatten mehr und die besseren Torchancen."

Was Chelseas Coach neben dem ernüchternden Ergebnis am meisten aufregte: dass die Blues in seinen Augen um einen Elfmeter gebracht wurden ("Es war zu 100 Prozent ein Strafstoß") und zwei seiner Schützlinge das Feld verletzt verlassen hatten. "Wir sind schon am Kämpfen, jetzt haben wir noch zwei Verletzte mehr", klagte Tuchel.

Im Laufe der 90 Minuten mussten Reece James und Andreas Christensen angeschlagen ausgewechselt werden, hinterher meinte ihr Trainer, als er gefragt wurde, ob Chelsea nach dem Punktverlust überhaupt noch Teil des Meisterschaftsrennens sei: "Wie sollen wir noch dabei sein? Wir haben sieben Coronafälle. Wir haben fünf oder sechs Spieler, die sechs Wochen oder sogar noch länger fehlen. Wie sollen wir noch im Titelrennen dabei sein?"

Ich habe es schon vor Wochen gesagt. Thomas Tuchel

Da sich Manchester City am Abend mit 1:0 in Brentford durchsetzte, sind es nun bereits acht Punkte, die die Blues von der Tabellenspitze trennen. Klar also, dass Tuchel nach dem Remis gegen Brighton äußerst angefressen war - nicht zuletzt, weil er einige der Probleme, mit denen sein Team nun klarkommen muss, vor einiger Zeit prognostiziert hat.

"Ich habe es schon vor Wochen gesagt", meinte Tuchel und spielte damit auf den eng getakteten Spielplan, die hohen Belastungen und die daraus resultierenden Verletzungen an. Am Mittwochabend kamen zwei weitere hinzu - und ManCity setzte sich weiter ab.