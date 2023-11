Tuchel stärkt Neuer: "Diese Frage beantwortet sich von selbst"

Die Länderspielpause hat Manuel Neuer für sich genutzt, um seinem Körper weiter Stabilität zu geben, auch, um sich die richtigen Pausen zu gönnen. Im Frühjahr aber soll es, sofern er fitbleibt, zum Comeback in der Nationalmannschaft kommen. Als Nummer 1 - wie Trainer Thomas Tuchel unmissverständlich klarmacht.

Natürlich wurde in Abwesenheit des lange ausgefallenen Manuel Neuers mächtig über die Torhüter bei der Nationalmannschaft diskutiert und wer denn bei der Europameisterschaft im eigenen Land zwischen den deutschen Pfosten stehen wird. Marc-André ter Stegen ist ein Anwärter, will die Nummer 1 sein. Dahinter lauern Kevin Trapp und der jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Oliver Baumann. Doch nun ist Bayerns Kapitän Neuer wieder fit und zurück auf dem Rasen.

Die aktuelle Länderspielpause nutzte der Keeper für sich und seine Körperpflege, um nach den ersten Spielen kein Risiko einzugehen. Im Frühjahr allerdings, so die Hoffnungen und Absichten, möchte der fünfmalige Welttorhüter natürlich wieder zum Kreis der deutschen Auswahl gehören - und im Sommer dann selbstredend das Heim-Turnier spielen. Noch ist aber offen, ob es einen Zweikampf mit ter Stegen gibt und für wen sich Nagelsmann am Ende entscheidet. Geht es nach Bayern-Trainer Thomas stellt sich diese Frage gar nicht.

Dann wird er zu alter Stärke zurückkehren und eine ganz eigene Liga im Torwartspiel weiter prägen. Thomas Tuchel

"Ich sage gerne etwas zu Manuel Neuer", leitet der Chefcoach ein und betont dann mit Blick auf die Torhüter-Debatte im Nationaltor: "Ich glaube, dass sich diese Frage im Mai oder Juni von selbst beantwortet, wenn Manu bis dahin gesund bleibt und in der mentalen Verfassung das Ganze angeht, in der er im Moment ist. Dann wird er zu alter Stärke zurückkehren und eine ganz eigene Liga im Torwartspiel weiter prägen."

FC Bayern: Im Tor bestens aufgestellt für den Jahresendspurt

Bis dahin aber soll sich die Münchner Nummer 1 erst einmal voll und ganz auf sich konzentrieren und fokussieren. "Die Grundvoraussetzung ist", so Tuchel, "dass er im Hier und Jetzt geduldig und ruhig bleibt, dass er es bewusst genießen kann, wie er es gerade tut. Er ist in einem sehr guten Einklang - mental, körperlich und in der Situation, in der er sich befindet."

Gut für die Bayern, die mit Neuer und seinem Vertreter Sven Ulreich, der zeitnah seinen 2024 auslaufenden Vertrag verlängern wird, nun bestens aufgestellt für den Jahresendspurt - und die Aufgaben im Neujahr. Zu denen neben der Bundesliga und der Champions League im Klub für Neuer auch die EM zählen soll.

"Wir werden auch respektieren, dass die Entscheidung nicht bei uns ist", sagt Tuchel: "Aber meine Meinung und das Level, das Manu erreichen kann, ist ganz klar."