Tuchel sitzt gegen Lazio Rom auf der Bank

Das 2:2 beim SC Freiburg bewies einmal mehr, wie fragil die Mannschaft des FC Bayern nach wie vor ist. Noch-Trainer Thomas Tuchel zeigt sich ratlos. Am Dienstag gegen Lazio Rom steht nun die komplette Saison auf dem Spiel.

Wie viel Einfluss hat ein Trainer darauf, wie seine Mannschaft in ein Spiel geht und was sie auf dem Platz zeigt? Eine ewig diskutierte Frage. Geht es nach Thomas Tuchels Aussagen vom Freitag, dann nicht viel. "Es war undiszipliniert in den Positionen, teilweise Harakiri", kritisierte er die ersten 45 Minuten seiner Mannschaft und legte einen drauf: "Wir haben Dinge gemacht, die haben wir noch nie trainiert, über die haben wir noch nie gesprochen." Ein verbaler Keil zwischen Trainer und Mannschaft, auch wenn er ihr den Willen in Freiburg nicht absprechen wollte.

Tuchel jubelt nicht und ist brutal ehrlich

Ganz schuldlos ist Tuchel an dieser Situation nicht. Er jubelt nicht mehr bei eigenen Toren, schlägt während des Spiels immer wieder die Hände vors Gesicht, schüttelt den Kopf. Positive Ausstrahlung, auch aufs Team, geht anders. Einerseits liefert er damit keine Show, ist brutal ehrlich, andererseits spielt er die Platte fast seit Amtsantritt, dass die Mannschaft seine Vorgaben im Spiel nicht umsetzt. Böswillig interpretiert heißt das nichts anderes, als dass die Mannschaft ihrem Trainer nicht (mehr) folgt oder folgen will.

Auch mit seinem letzten Wechsel in Freiburg half Tuchel dem Team nicht, sendete mit der Hereinnahme von Dayot Upamecano für Torschütze Jamal Musiala das falsche, weil zu frühe Signal in der 83. Minute. Von da an agierten die Münchner zu passiv, ließen sich hinten reindrängen und kassierten das späte 2:2 durch Lucas Höler (87.). Entlastung und Tempo nach diesem Wechsel? Ballsicherheit? Fehlanzeige! Warum überhaupt etwas ändern? Mit der Spielweise hatte Bayern den SC Freiburg in der zweiten Halbzeit schließlich im Griff. Tuchel hat es schließlich schon anders praktiziert, beim 1:0 in Köln in der Hinrunde etwa verzichtete er komplett auf Wechsel mit der Begründung, das Team sei gut im Spiel gewesen.

Die Saison steht auf dem Spiel - Nächster Startelf-Einsatz für Tel?

Natürlich kann der Trainer nichts dafür, dass Leon Goretzka und Min-Jae Kim beim Ausgleich stümperhaft verteidigten. Damit zu den Erkenntnissen, die für die Aufstellung am Dienstag gegen Lazio Rom eine wichtige Rolle spielen sollten. Kim ist derzeit keine Sicherheitsgarantie. Die Lösung in der Innenverteidigung sollte Matthijs de Ligt (fehlte in Freiburg gelbgesperrt) und Eric Dier lauten. Joshua Kimmich und Raphael Guerreiro warben auf den defensiven Außenbahnen nicht für sich, ebenso wenig Goretzka im zentralen Mittelfeld und Thomas Müller in der Offensive. Fairerweise muss man sagen, dass sich die Alternativen auf der Bank in Grenzen halten. Geht es nach dem Leistungsprinzip, sollte Mathys Tel die nächste Startelfchance bekommen, selbst wenn Leroy Sané rechtzeitig fit wird. Dann müsste wohl Müller auf die Bank.

Gegen Lazio nun die komplette Saison auf dem Spiel. Tuchel wird auf der Bank sitzen, dies erfuhr der kicker am Samstagvormittag. Ein Achtelfinal-Aus nach der unnötigen 0:1-Hinspielniederlage würde sie endgültig zu einer verlorenen machen. Es droht ein tristes Ausklingen bis in den Mai hinein, ob mit oder ohne Tuchel. Der wird, daran bestehen seit Freitagabend noch weniger Zweifel, als der Trainer in die Bayern-Geschichte eingehen, mit dem erstmals nach elf Meisterschaften in Serie wieder ein anderer Klub als die Münchner die Schale erhält: Bayer Leverkusen, wenn nicht alles für diesen Klub schief geht. Tuchel ist ein Teil dieser Bayern-Misere. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.