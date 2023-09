Tuchel sieht "einen Brocken" auf sich zukommen

Mit der vollen Ausbeute verabschiedet sich der FC Bayern in die erste Länderspielpause dieser noch jungen Saison. Danach stehen zwei große Aufgaben an, wenngleich Thomas Tuchel erst über eine sprechen wollte.

Lobte sein Team für die zweite Hälfte in Gladbach - und blickt nun auf Leverkusen: FCB-Coach Thomas Tuchel. IMAGO/ActionPictures

Dass der 2:1-Sieg in Gladbach an diesem Samstagabend extrem hart erarbeitet war, darum machte Thomas Tuchel nach der Partie keinen Hehl.

Während des Interviews mit "Sky" teilte der Coach der Münchner aber auch mit, dass ihm das mit seinem Trainerteam durchaus gefallen habe - vor allem die Reaktion der Mannschaft nach dem 0:1-Pausenrückstand: "Das war wahrscheinlich die beste Halbzeit, die wir gespielt haben in dieser Saison. Wir haben nicht die Nerven verloren, gute Energie gezeigt und völlig verdient gewonnen."

Und weiter: "Uns hat es draußen Spaß gemacht, denn die zweite Halbzeit war flüssiger, wir waren sehr dominant und waren oft im Sechzehner des Gegners präsent. Es war natürlich auch harte Arbeit. Doch das ist gut, so muss es sein."

"Es war eine gute Reaktion"

Das große Thema der letzten Stunden, den geplatzten Transfer von Joao Palhinha (FC Fulham), hatte der enttäuschte Tuchel ("Wir hätten gerne noch mehr Qualität hinzugefügt") dabei mehr und mehr ausgeblendet. Schließlich verlange ein Bundesliga-Spiel intensive Arbeit: "Das muss man ausblenden, man hat Spielbesprechung und Spielbesprechung und dann ist man irgendwann im Tunnel."

Und genau hier habe er es auch genossen, wie das Team agiert und sportlich auf dem Rasen Gas gegeben hat - ob in Offensivaktionen, Zweikämpfen oder schlicht mit "einfacher" Laufarbeit: "Es war eine gute Reaktion, da es viele Geräusche gab - ein verdienter Sieg und drei Siege zum Auftakt. Alles gut."

Musiala noch zum DFB?

Im Fußballtunnel und voller Konzentration will der Bayern-Trainer seine Mannen sicherlich auch nach der bevorstehenden Länderspielpause haben. Denn dann stehen nacheinander die Topspiele gegen Bayer Leverkusen (Freitag, 15. September, 20.30 Uhr) und gegen Manchester United zum Start der neuen Champions-League-Saison (Mittwoch, 20. September, 21 Uhr) an.

Auf das Duell mit dem Premier-League-Traditionsklub wollte Tuchel dabei aber noch nicht blicken, er wünschte sich vielmehr zunächst einmal gesunde Spieler ("Wir hoffen, dass alle unverletzt aus den Länderspielen kommen") und schätzte Bayer 04 als große Hürde ein: "Das wird ein Brocken." Die allgemeine DFL-Ansetzung des Spitzenspiels zwischen den jeweils mit neun Zählern gestarteten Klubs bezeichnete er derweil als ungünstig. Seine Meinung dazu: "Es ist ein bisschen hart für beide Mannschaften, am Freitagabend zu spielen. Es ist auch für die Bundesliga ein Topspiel, beide Teams stellen viele Nationalspieler ab. Ich weiß deshalb nicht, ob ich das wirklich gut finde."

Ein möglicher Hintergrund: Der aktuell verletzte Jamal Musiala (Muskelfaserriss) ist von Bundestrainer Hansi Flick für die kommende Länderspielphase nominiert worden - und könnte laut Tuchel zum zweiten Spiel gegen Frankreich (12. September, 21 Uhr) zum DFB-Team stoßen. Seine Erklärug im Detail: "Wir sind kein Risiko eingegangen. Er wird weiter individuell bei uns trainieren und das erste Länderspiel definitiv verpassen. Wenn alles gut geht und er sich gut weiterentwickelt, kommt er zum zweiten Länderspiel nach und ist einsatzfähig. Alles ist aber in enger Absprache mit den Doktoren und dem Verein."

Goretzka: "Runter gebrochen geht es darum, einfach besser zu spielen"

Will sich zurück ins DFB-Team kämpfen: Bayern-Profi Leon Goretzka. IMAGO/kolbert-press

Apropos Nationalmannschaft: Nicht nominiert wurde neben Thomas Müller, der das aber "entspannt" sieht, auch Leon Goretzka. Der bislang in dieser Bundesliga-Saison immer in der Bayern-Startelf stehende Mittelfeldmann hatte sich jüngst schon dazu geäußert ("extrem enttäuscht") und nun nochmals dazu Stellung bezogen.

"Ich weiß genau, was ich zu tun habe", sagte der 28-Jährige. "Ich bin mir sicher, dass auch wieder eine Tür aufgehen wird. Und ich denke, es ist auch legitim, dass man enttäuscht ist. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Trotzdem weiß ich es auch zu schätzen, dass Hansi sich persönlich mit mir hingesetzt hat und versucht hat, mir was zu erklären. Runter gebrochen geht es darum, einfach besser zu spielen. Ich denke, in den vergangenen drei Spielen ist es mir auf jeden Fall auch schon wieder besser gelungen und daran versuche ich anzuknüpfen."