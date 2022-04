Tuchel sieht Chelsea "vogelwild" und kritisiert sich selbst

Die 2:4-Heimniederlage des FC Chelsea gegen Arsenal wirft erneut viele Fragen auf. Thomas Tuchel wirkte nach dem Spiel ratlos - und gab sich auch selbst die Schuld.

Eigentlich schien der FC Chelsea formtechnisch wieder über den Berg, nach einem kleinen Durchhänger mit den Heimniederlagen gegen Brentford (1:4) und Real Madrid (1:3) gab es zuletzt drei Siege - allesamt jedoch nicht vor eigenem Publikum. Am Mittwochabend kehrten die Blues wieder an die heimische Stamford Bridge zurück, zeigten gegen den FC Arsenal aber wieder ein Gesicht, was Thomas Tuchel angefressen zurückließ.

Gegen die Gunners lag es an vielen Dingen. Dass die Stamford Bridge wegen der Zuschauerbeschränkungen nicht ausverkauft war und nur von Dauerkartenbesitzern sowie Gästefans besucht werden durfte, war aber nur eine Randnotiz. Viel mehr hatten die Blues gegen einen Gegner, für den es noch um deutlich mehr ging, die richtige Einstellung vermissen lassen. "Wir haben gedacht, wir kommen mit 80 Prozent durch, keine Ahnung warum", zeigte sich Tuchel am Sky-Mikrofon konsterniert, gar ratlos ob der vergangenen 90 Minuten.

Zu den fehlenden 20 Prozent gesellten sich zudem haarsträubende individuelle Fehler, Arsenal wurde zum Toreschießen eingeladen. Erst wurde Andreas Christensens viel zu kurzer Rückpass von Eddie Nketiah bestraft, ehe in Durchgang zwei erneut Slapstick in der Defensive die Gunners wieder in Führung brachte. Abgerundet wurde das Spiel von einem plumpen Foul im Strafraum von Cesar Azpilicueta an Bukayo Saka. "Wir haben fünf Tore selber geschossen von den sechs die gefallen sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in dieser Saison solche Tore geschenkt bekommen haben", lautete Tuchels vernichtendes Urteil.

"Hätte Spieler aufstellen müssen, die sich noch was zu beweisen haben"

Der 48-Jährige nahm sich aber selbst auch in die Kritik, lange habe er an der Aufstellung getüftelt, sich letztlich aber teilweise für das falsche Personal entschieden. "Die taktischen Lösungen waren nicht optimal. Es hat dramatisch an die letzten Heimspiele erinnert. Ich hätte Spieler aufstellen müssen, die sich vielleicht selber noch was zu beweisen haben", sprach Tuchel keine Namen aus, dürfte damit neben Verteidiger Malang Sarr aber vor allem auch Romelu Lukaku gemeint haben, der das erste Mal seit dem 19. Februar wieder von Anfang an gespielt hatte.

Alles in allem führte es zu einem Auftritt, den Tuchel mehrfach als "vogelwild" bezeichnete, der in der Tabelle aber vorerst ohne Folgen bleibt. Chelsea wird die Saison wohl auf Platz drei beenden, mit einem Spiel mehr in der Hinterhand beträgt der Vorsprung auf Tottenham und Arsenal noch fünf Punkte. Mit der aktuellen Form vor eigenem Publikum dürfen sich die Blues aber nicht zu sicher sein, zumal am Sonntag (15 Uhr) West Ham an die Stamford Bridge kommt.