Tuchel-Schüler Kirchhoff soll Mainz-Talente übernehmen

Mainz 05 hat seinen neuen A-Junioren-Trainer auserkoren: Ein ehemaliger Tuchel-Schüler und Deutscher Meister von 2009 soll am Bruchweg in die Fußstapfen seines früheren Förderers treten.

Steht vor einem Wechsel an den Bruchweg: Jan Kirchhoff. IMAGO/Sportfoto Rudel

Nach dem Aufstieg von Jan Siewert zum Bundesliga-Coach und der Beförderung von Benjamin Hoffmann zu Siewerts Nachfolger bei der U 23 in der Regionalliga ist bei Mainz 05 noch eine prominente Trainerstelle zu vergeben: Die bei den U-19-Junioren, welche Hoffmann in der vergangenen Saison zur Deutschen Meisterschaft geführt hat.

Nach kicker-Informationen haben sich die Mainzer dabei auf einen klaren Wunschkandidaten festgelegt, der sich seinerseits bereits bei seinem bisherigen Arbeitgeber verabschiedet hat: Ex-Profi Jan Kirchhoff (33), seit vergangenen Sommer Cheftrainer der U-17-Junioren des VfB Stuttgart, steht demnach unmittelbar vor einem Wechsel an den Mainzer Bruchweg.

Als Bayern-Spieler auch von Pep Guardiola geprägt

Eine Personalie mit hohem Nostalgie-Faktor, zählte der damalige Innenverteidiger doch selbst zu jenem Mainzer A-Junioren-Team, das 2009 unter Trainer Thomas Tuchel die Deutsche Meisterschaft holte. Nun soll Kirchhoff, der zwischen 2013 und 2016 als Profi des FC Bayern in Person von Pep Guardiola durch einen weiteren absoluten Starcoach geprägt wurde, an alter Wirkungsstätte in die Fußstapfen seines einstigen Förderers Tuchel treten.

Seine aktive Laufbahn hatte der zeit seiner Karriere von diversen schweren Verletzungen beeinträchtigte Kirchhoff 2021 beim KFC Uerdingen ausklingen lassen, wo er bereits parallel verschiedene Nachwuchsmannschaften betreute. Beim VfB Stuttgart arbeitete er sich binnen zwei Jahren vom Co-Trainer der U 15 zum Chef der U 17 nach oben. Nun folgt für den gebürtigen Frankfurter quasi im Rekordtempo die nächste Stufe. Die, ganz in der Tradition der Mainzer Trainerentwicklung, perspektivisch keineswegs die letzte sein muss.