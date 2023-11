Tuchel schließt Umdenken bei Boateng "im Moment" aus

Nach der Verletzung von Matthijs de Ligt (24) plagen den FC Bayern große Probleme in der Innenverteidigung. Mit Folgen?

In der Abwehr darf beim FC Bayern aktuell nicht mehr viel schiefgehen, weil in letzter Zeit ganz schön viel schiefging. Als sich Dayot Upamecano Anfang Oktober beim 3:0 gegen Freiburg am Oberschenkel verletzte, musste Matthijs de Ligt beim nächsten Spiel in Mainz (3:1) notgedrungen wieder starten, obwohl der Niederländer seine Knieschmerzen noch nicht vollends auskuriert hatte.

Weil sich sonst aber keine Alternativen fanden, spielte de Ligt in Mainz, in Istanbul (3:1) und gegen Darmstadt (8:0) durch, bis es ihn nun in Saarbrücken (1:2) böse am Knie erwischte.

Legt der FC Bayern nun, da de Ligt mit einem Innenbandteilriss wochenlang ausfallen wird und Upamecano noch immer angeschlagen ist, mit einem Neuzugang nach? "Im Moment gibt es keine Überlegungen, etwas zu ändern", stellt Tuchel klar.

Bedeutet auch, dass die Münchner bei ihrem Ex-Spieler Jerome Boateng nicht umdenken. Der Innenverteidiger hatte sich zuletzt an der Säbener Straße fitgehalten und mehrere Einheiten mit der Profi-Mannschaft absolviert, allerdings schon vor vier Wochen eine Absage erhalten. "Inzwischen", hatten die Bayern mitgeteilt, "können Dayot Upamecano und Min-Jae Kim wieder schmerzfrei spielen, auch Matthijs de Ligt befindet sich auf dem Weg der Besserung, so dass sich die personelle Situation in der Innenverteidigung entspannt hat." Nun ja.

Als "extrem bitter" bewertet Tuchel den erneuten Ausfall de Ligts, und "dass er sich wieder am gleichen Knie verletzt" habe. "Aber im Moment gibt es keine Überlegungen zu anderen Personalien."