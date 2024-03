Tuchel schimpft über "Fehlentscheidung" - Osmers entschuldigt sich bei Musiala

Der Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund hat schon oft knifflige Szenen hervorgebracht, so auch diesmal. Schiedsrichter Harm Osmers bezog nach Abpfiff zu zwei Szenen Stellung. Thomas Tuchel ärgerte sich sehr.

Sie kreuzten am Samstag häufiger die Klingen: Julian Ryerson und Bayerns Jamal Musiala (re.). IMAGO/Beautiful Sports

Borussia Dortmund hat 2:0 in München gewonnen und damit eine zehnjährige Flaute beendet - es war auch das erste Mal, dass Harm Osmers den Klassiker als Schiedsrichter leitete. "Es ist ein besonderes Spiel - ganz Deutschland schaut zu", sagte der 39-Jährige bei Sky anschließend und zeigte sich "insgesamt zufrieden" mit seiner Leistung. Auch sei er froh gewesen, "das Spiel geleitet zu haben und angesetzt worden zu sein".

Rot für Ryerson?

Zwei Szenen beschäftigten die Gemüter während und auch nach dem Spiel - und bei einer lag der Unparteiische in seiner Bewertung daneben, wie er selbst zugab. In der 31. Spielminute hatte Julian Ryerson Jamal Musiala "gestempelt", war dem Nationalspieler also von hinten auf die Ferse gestiegen. Osmers hatte die Szene weiterlaufen lassen und gab nun zu, dass er das gar nicht richtig gesehen hatte.

"Ich bin im Spiel darauf fokussiert, dass Can den Ball spielt. Das nehme ich auch wahr. Die Aktion von Ryerson entgeht mir ein bisschen, da war nicht so richtig der Fokus drauf", gestand der Referee und meinte nach Ansicht der Bilder, dass die Aktion zwingend eine Karte zur Folge hätte haben müssen. "Wenn ich das so sehe, muss ich schon sagen, das ist dunkelgelb." Sein Anspruch sei zwar, "das im Spiel zu sehen", aber diesmal sei ihm das leider "durchgegangen. Dafür habe ich mich auch beim Spieler entschuldigt."

Die Frage, ob das gar ein Platzverweis für Ryerson gewesen wäre, wollte Osmers nicht bejahen. Vielmehr verwies er darauf, dass der Norweger "auch ein Stück weit den Ball mit der Fußspitze berührt" habe und erklärte, dass er sich "das Trefferbild noch genauer ansehen" möchte, zumal "die richtige Brutalität und der Druck" noch nicht ganz dagewesen wären. "Aber dunkelgelb ist es schon."

Gefährliches Spiel von Hummels - oder gar Handelfmeter?

Die zweite knifflige Szene geschah in der 35. Minute, als Mats Hummels mit höchstem Risiko und noch höherem Bein gegen Eric Dier am linken Pfosten klärte. Gleich zwei Fragen stellten sich dabei: War es gefährliches Spiel? Und war es ein Handelfmeter? Immerhin hatte der BVB-Abwehrmann den Ball leicht an seine weit ausgestreckte Hand bekommen.

"Das ist eine Rettungsaktion, wo er alles reinwirft", fasste Osmers zusammen und erklärte, dass er in der Aktion keinen "gefährlichen Aspekt" gesehen habe. "Das ist eine Rettungsaktion, die sauber ausgeführt wird", argumentierte der Unparteiische, wohlwissend um das Risiko, welches Hummels eingegangen war: "Klar sind da am Ende nur 30 Zentimeter Platz" zwischen ihm und Dier, "aber der ganze Bewegungsablauf wirkt für mich nicht gefährlich, deswegen ist es für mich kein gefährliches Spiel und das habe ich im Spiel auch so bewertet."

Und war es ein Handspiel? Keineswegs, allein schon, weil sich Hummels selbst angeschossen hat - und wenn der Ball gar nicht vom Fuß des Dortmunders gekommen wäre, so hätte Osmers wohl auch nicht auf Strafstoß entschieden. "Wenn sich die Frage stellt, ob er minimal mit der Hand dran gewesen wäre, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall Elemente gibt, die dafür sprechen, dass es nicht strafbar ist und das wir nicht von Absicht sprechen können. Das können wir schon festhalten."

Tuchel spricht von "krasser Fehlentscheidung"

Er hätte gerne einen Elfmeter gegen den BVB gehabt: Thomas Tuchel. IMAGO/Revierfoto

Ganz anders wertete Thomas Tuchel die Szene. Der Bayern-Trainer echauffierte sich vor allem über die Begründung der Unparteiischen während des Spiels. "Die Begründung, weshalb kein Elfmeter gegeben wurde, war, dass er den Ball nicht mit der Hand gespielt hat", erläuterte Tuchel: "Das wurde zu uns kommuniziert, dass das in Köln gesagt wurde."

In den Bildern sieht man jedoch, dass Hummels den Ball an die Hand, an die Fingerspitzen bekommt. Für Tuchel ist "das dann extrem ärgerlich, weil die Begründung komplett falsch ist. Das ist eine krasse Fehlentscheidung."

Den Einwand, dass sich Hummels selbst angeschossen habe, ließ Tuchel auch nicht gelten. "Die Hand da oben, da haben wir auch schon Elfmeter gesehen, wo die Regel kommt, dass es eine unnatürliche Handbewegung ist", meinte der Münchner Coach und hob seine Hand hoch über den eigenen Kopf, um seine These zu veranschaulichen. Dass die Hand so hoch über dem Kopf sei, sei "mehr als unnatürlich". Für Tuchel gibt es da keine zwei Meinungen, wie er anmerkte: "Die Erklärung ist katastrophal und komplett falsch, aus meiner Sicht ist es ein klarer Elfmeter." Regeltechnisch war es aber keiner, weil der Ball eben von Hummels' Fuß kam.