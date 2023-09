Tuchel räumt sein Büro auf und schwärmt von Xabi Alonso

Das Duell zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen am Freitag ist auch ein Duell zwischen Thomas Tuchel und Xabi Alonso. Zwei Trainer mit klarem Plan - es geht um die Tabellenführung.

Die Gruppe, die während dieser bundesligafreien Spielzeit an der Säbener Straße verweilte, war klein. "Mehr Trainer als Spieler", so sagte Chef-Coach Thomas Tuchel schmunzelnd, seien es gewesen - von den Profis nur Leon Goretzka, Bouna Sarr, Sven Ulreich und Manuel Neuer. Nun ist auch der Rest auch zurück, Konrad Laimer war der letzte Nachzügler an diesem Donnerstag. Da ist es schon verwunderlich, dass das Topspiel gegen Bayer Leverkusen schon am Freitag angesetzt wurde.

Planungsgespräche mit Freund

Trainer Tuchel jedenfalls freut sich auf das Duell mit der Werkself. Die Länderspielpause hatte der FCB-Coach genutzt hat, um "das Büro aufzuräumen", um Gespräche zu führen, "ein paar Sachen abzuarbeiten", für die sonst weniger Zeit bleiben. Darüber hinaus "haben wir den nächsten Monat geplant, die Reisen für die Champions League geplant, haben die Organisation vor Ort geplant", erzählt Tuchel: "Und wir haben über den Winter gesprochen." Er und Christoph Freund, der neue Sportdirektor - die beiden tauschen sich beinahe täglich aus.

Das klare Ziel heißt Tabellenführung

Nun, so kurz vor den englischen Wochen, brauchte es zudem ein paar freie Tage. Damit jeder "in diese Phase, die jetzt beginnt, mit klarem Kopf und Lust" gehe, stehen doch bis zum Winter - mit Ausnahme der Länderspielpause im Oktober - ausschließlich Spiele im Dreitagesrhythmus an. Umso wichtiger ist es, direkt mit einem guten Ergebnis im Liga-Gipfel abzuschneiden und die Tabellenführung zu übernehmen.

Tuchel voll des Lobes über Alonso

Für Tuchel wird die Partie gegen Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das erste Duell mit Xabi Alonso. "Er hat als Spieler so gespielt, dass man sich gut vorstellen, dass er ein guter Trainer wird - das stellt er jetzt unter Beweis", sagt Tuchel: "Ich habe viel gelernt über Fußball, als ich Xabi Alonso beim Fußballspielen zugeschaut habe." Der Spanier habe seine Mannschaften als Leader im Mittelfeldzentrum "mit einer natürlichen Aura geführt", es sei "nicht die Riesenüberraschung, dass er ein herausragender Trainer ist - ich freue mich, ihn kennenzulernen".

Einen schöneren und spannenderen Wiedereinstieg in den Bundesligaalltag kann es also kaum geben. Tabellenerster gegen Tabellenzweiter.