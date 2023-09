Tuchel ohne Innenverteidiger: "Außergewöhnliche Situation"

Der FC Bayern überraschte mit seiner Aufstellung vor der Partie im DFB-Pokal bei Preußen Münster. Kein einziger etatmäßiger Innenverteidiger wurde von Thomas Tuchel aufs Feld geschickt. Eine Situation, die der Trainer befürchtet hatte. Dazu musste der FCB-Coach auch noch früh im Spiel wechseln.

Nachdenklich: Thomas Tuchel in Münster. AFP via Getty Images

Es sei schon eine "außergewöhnliche Situation, dass drei Spieler auf einer Position so kurzfristig ausfallen", bestätigte Tuchel vor dem Pokalspiel im Interview beim ZDF. Min-Jae Kim (Schlag auf Oberschenkel), Dayot Upamecano (Adduktorenprobleme) und Matthjis de Ligt, der gegen Bochum einen Schlag aufs Knie abbekommen hatte, fehlten am Dienstagabend allesamt im Kader der Bayern.

So war Tuchel zum Improvisieren gezwungen. Er beorderte daher neben Noussair Mazraoui noch Leon Goretzka in die Innenverteidigung und durfte sich in seinen Befürchtungen bestätigt fühlen. "Wir sind dünner geworden", hatte Tuchel nach der Schließung des Transferfensters angemerkt. "Es ist ein guter Kader, aber auf manchen Positionen … ein bisschen mutig."

Nachdem jetzt erstmals die Verletzungsproblematik zugeschlagen hatte, hielt er den Ball noch flach. Es gehe nicht darum, "ob ich mich bestätigt fühle oder ob jemand recht hat oder nicht. Es geht immer nur darum, das Beste für den Verein zu finden. Jetzt ist es so, wie es ist."

Gnabry verletzt sich am Unterarm

Allerdings kam es noch dicker: Denn in der Anfangsphase der Partie wurde Serge Gnabry von Keeper Johannes Schenk im Strafraum abgeräumt. Bei der Aktion der Bayern-Leihgabe verletzte sich der Nationalspieler am linken Unterarm. Nach wenigen Minuten - unter Schmerzen hatte es der DFB-Nationalspieler nochmals probiert - wurde er ausgewechselt und Youngster Frans Krätzig kam für ihn ins Spiel.

Freund über Transfers: "Das ist eine Challenge für den Winter"

Erst im Winter können die Bayern nachbessern und müssen hoffen, dass möglichst viele Spieler bis dahin gesund bleiben. Mit Sportdirektor Christoph Freund besteht täglicher Austausch. "Wir diskutieren auch über den Winter, wo wir uns verbessern können und wo wir Handlungsbedarf haben", sagte der Österreicher. Es müsse zur Mannschaft passen. "Das ist natürlich eine Challenge für den Winter."

"Ich bin gut drei Wochen hier und habe bisher den Verein, Trainer und Spieler kennengelernt", erklärte Freund darüber hinaus. "Es war wichtig, ein Gefühl für den Verein zu bekommen. Jetzt geht es in die tieferen Kaderplanungen rein. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten Gespräche führen."