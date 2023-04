Tuchel: "Ob wir da jetzt alle zu 100 Prozent dran glauben …"

Der FC Bayern steht vor dem Rückspiel gegen Manchester City mit dem Rücken zur Wand. Selbst Trainer Thomas Tuchel gibt sich nicht als größter Optimist.

Die Wörter "Glauben" und "Wunder" spielten am Dienstagabend eine große Rolle, als Thomas Tuchel über ein mögliches Comeback seines FC Bayern gegen Manchester City sprach. Immer wieder holte der Trainer aus, erwähnte stets, dass es darum gehe, Schritt für Schritt zu gehen, "Halbzeit für Halbzeit" zu gewinnen. Und dann auch ein bisschen zu hoffen.

Nach dem 0:3 vor einer Woche ist auch Tuchel klar, dass am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker und DAZN) alles stimmen muss, um irgendwie noch das Halbfinale der Königsklasse zu erreichen. "Wir können kein Wunder herbeireden", weiß Tuchel, denn "es wäre fast ein Wunder, wenn wir das schaffen".

Wie also will der vor wenigen Wochen erst installierte Trainer und Julian-Nagelsmann-Nachfolger seine verunsicherten Spieler dazu bringen, den "Glauben" an das "Wunder" zu finden? "Die Ansprache ist natürlich eine andere", erklärt Tuchel. "Ich glaube, bei einem 1:1 brauche ich keinen Glauben einimpfen, da glaubt jeder dran. Bei einem 0:3 gehört schon dazu, eine realistische Ebene zu finden."

"Wir glauben schon an uns selber"

Diese realistische Ebene umfasse in etwa die Halbzeit-für-Halbzeit-Herangehensweise. "Ich weiß nicht, ob es angebracht ist, jetzt nur von einem 4:0 oder 5:1 zu sprechen." Ergebnisse, die die Bayern in die nächste Runde befördern würden. "Und ich weiß auch nicht, ob unser Samstag-Spiel dazu beigetragen hat, dass wir da alle jetzt alle zu einhundert Prozent dran glauben." Jenes 1:1 gegen Hoffenheim, das aus dem in Manchester noch "schockverliebten" einen sehr nüchternen Tuchel gemacht hatte.

Jedoch versichert er: "Wir glauben schon an uns selber, wir glauben, dass wir Halbzeit für Halbzeit gewinnen können. Wenn wir es schaffen, beide Halbzeiten zu gewinnen, kann auf jeden Fall alles passieren, dessen sind wir uns bewusst."

Und letztlich, wenn die Punkte Glauben, Hoffnung und Halbzeit für Halbzeit abgehakt sind, bleiben noch die Momente, "die wir im Hinspiel überhaupt nicht hatten". Das Quäntchen Glück, "das wir überhaupt nicht hatten". "Da gehören Momente dazu, die aus kleinen entscheidende machen. Da gehört mal eine Schiedsrichterentscheidung dazu, ein minimales Abseits, kein Abseits. Und da gehört bei einem Torschuss dazu, dass er oben im Winkel landet" wie bei Rodri - "und nicht knapp vorbei geht oder gehalten wird" wie bei Leroy Sané.