Tuchel: "Morgen ist keine Liga!"

Thomas Tuchel kehrt in die Stadt zurück, in der er die bislang erfolgreichste Phase seines Berufslebens hatte. Mit dem FC Chelsea triumphierte er 2021 in der Champions League. Knapp drei Jahre später möchte er mit dem FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal die letzte Titelchance in dieser Saison wahren.

Aus London berichten Mario Krischel und Frank Linkesch

Vor einem Jahr, kurz nach Dienstantritt, verlor Tuchel das Viertelfinal-Hinspiel auf der Insel mit 0:3 bei Manchester City. Dennoch zeigte er sich anschließend "schockverliebt" in seine Mannschaft. Was am Dienstag im Emirates-Stadium passieren müsse, damit dieser Zustand noch einmal eintritt? "Gleiche Leistung, gleiche Leidenschaft, anderes Ergebnis", zählte Tuchel auf der Pressekonferenz am Dienstagabend in London auf.

Doch das wird schwierig, darüber ist sich Tuchel im Klaren. Zunächst wäre da der Gegner, der eine beeindruckende Saison spielt. "Arsenal ist verdientermaßen im Moment die beste Mannschaft der Premier League. Sie haben Top-Daten, sind in Top-Form, es wird ein großer Test für uns", lobte Tuchel die Gunners. Ihre Leistung sei sehr rund, das Spiel von hoher Energie geprägt. "Sie spielen im zweiten Jahr auf diesem hohen Niveau, spielen mit hoher Energie. Es fand ein Kulturwechsel unter Trainer Mikael Arteta statt, dessen Handschrift klar zu erkennen ist." Es spreche für sich, dass der FC Arsenal kurz vor dem Saisonende von der Tabellenspitze der Premier League grüßt.

Allerdings, betonte Tuchel, spiele seine Mannschaft vor allem gegen sich selbst. "Wir müssen unser bestes Gesicht zeigen. Wenn wir das tun, dass sind wir konkurrenzfähig." Neben der Stärke des Gegners spricht aktuell die Verfassung des FC Bayern gegen die Favoritenrolle in diesem Duell. Die Auftritte beim 0:2 gegen Dortmund und dem 2:3 in Heidenheim stimmen bedenklich. "Wir stehen verdient in der Kritik nach den Leistungen im Pokal und der Liga", gibt Tuchel zu. Sein Aber: "In der Champions League war es bisher durchgehend auf sehr hohem Niveau, wir haben unser Mindestziel erreicht. Ab jetzt brauchen wir auch Matchglück, Tagesform, zwei absolute Top-Leistungen."

Was aus Tuchels Sicht für den FC Bayern spricht? "Wir wissen, dass wir in der Champions League mehr Erfahrung haben, es wird ein anderer Fußball in Europa als in der Premier League gespielt, das müssen wir zu unseren Gunsten nutzen. Morgen ist keine Liga! Zwar fehlten Leichtigkeit und das Gefühl von Selbstverständlichkeit. Doch das hält uns nicht davon ab, alles zu investieren. Wir müssen zwei Schippen gegenüber den letzten beiden Auftritten in der Liga zulegen." Sollte seinem Team dies gelingen, dürfte Tuchel London nicht zwingend schockverliebt, aber zufrieden verlassen. Und es würde dem FC Bayern wohl die Chance aufs Weiterkommen im Rückspiel in München am 17. April erhalten.