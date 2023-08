Tuchel: "Morgen gibt's zum ersten Mal Enttäuschungen"

Thomas Tuchel ist nach der Vorbereitung beim FC Bayern guter Dinge. Und nennt einen Spieler als Beispiel dafür.

Einen Tag vor dem Supercup gegen Leipzig ging es beim FC Bayern tatsächlich auch noch um den Supercup am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Leipzig. Ob Harry Kane da dabei ist oder nicht, ob er auf der Tribüne sitzt oder im Wohnzimmer in London, das alles versuchte Thomas Tuchel am Freitag zumindest mal kurzzeitig auszublenden. Er arbeitet schließlich, so wie Trainer das sagen müssen, nur mit den Spielern, die auch wirklich seine Spieler sind.

Dass Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting schon Optionen für das Spiel gegen Pokalsieger RB sind, darf zumindest mal bezweifelt werden. Beide haben die vergangenen drei Trainingseinheiten mit der Mannschaft zwar mitgemacht und signalisierten bislang keine Probleme, es waren aber "leider nur drei Einheiten", wie Tuchel erklärte. Eigentlich zu wenig.

Sowohl Müller (Hüftprobleme) als auch Choupo-Moting (Knie) haben schließlich die komplette Vorbereitung verpasst. Sollte also von den zuletzt eingesetzten Akteuren keiner ausfallen, deutet mehr darauf hin, dass Müller und Choupo-Moting nochmal geschont werden, um dann zum Bundesliga-Start in Bremen kommende Woche wieder zur Verfügung zu stehen.

Insgesamt ist Tuchel vor dem Supercup, der selbstverständlich eine "große Bedeutung" hat, guter Dinge, ganz besonders im Hinblick auf seine Mannschaft, deren Großteil er nun seit rund vier Monaten trainiert. "Ich bin sehr zufrieden gerade", versicherte der 49-Jährige im Hinblick auf die fast abgeschlossene Saison-Vorbereitung. "Seit mehreren Wochen ist das ein gutes Bild, eine hohe Qualität im Training. Die Atmosphäre ist auch so, dass die Qualität stetig steigt, dass man merkt, dass es die Energie positiv beeinflusst. Und so muss es sein, es ist zusammengewachsen, die ersten Schritte sind gemacht."

Tuchel lobt Davies als positives Beispiel

Als positives Beispiel hob Tuchel Alphonso Davies hervor, der "komplett anders wirkt von der Körpersprache, von der Dynamik, von der Spielfreude. Das sind die Dinge, die uns sehr positiv stimmen."

Und das betrifft, so die Hoffnung des Trainers, auch jene Spieler, die die Vorbereitung eher als Reservist verbracht, nach Tuchels Ansicht aber dennoch ein gutes Bild abgegeben haben. Ob das nun, wenn es wieder zählt, so bleibt? "Morgen kommen die ersten unangenehmen Entscheidungen, morgen gibt’s zum ersten Mal Enttäuschungen, wenn die Aufstellung bekanntgegeben wird; Enttäuschung, wenn du eingewechselt wirst oder nicht eingewechselt wirst, wann du eingewechselt wirst. Und dann wird’s sich zeigen", wer trotzdem dranbleibt. "Dann müssen wir es bestätigen, jeden Tag. Wer schluckt seinen Frust runter? Wer kann über seinen Schatten springen? Trotzdem weiter positive Energie reinbringen?"

In der Vorbereitung beließ es Tuchel von Testspiel zu Testspiel bei marginalen Veränderungen, "und trotzdem ist die Stimmung so, dass jeder drum kämpft, jeder sich positiv in die Mannschaft einbringt. Deswegen bin ich aktuell zufrieden. Das gilt es morgen unter Beweis zu stellen."