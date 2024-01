Tuchel mit Tafel und Extraschicht - Dier verlässt Trainingslager vorzeitig

Zwei Ausfälle stören die Rückrunden-Vorbereitung beim FC Bayern. Thomas Tuchel wird derweil lauter. Und Eric Dier reist ab.

Aus dem Trainingslager des FC Bayern in Quinta do Lago (Portugal) berichtet Mario Krischel

Der Regen prasselte erst tröpfchenweise, dann immer stärker auf den Rasen, als Thomas Tuchel in Richtung Himmel schaute und einmal kräftig durchschnaufen durfte. Anthony Barry, sein Co-Trainer, wirkte weniger ausgelaugt als der Chefcoach nach mehreren Steigerungsläufen, die das Duo an die schon zweistündige Trainingseinheit der Mannschaft gehängt hatte.

Während Leroy Sané, Manuel Neuer und Co. nach und nach in Shuttle-Bullis zurück ins Teamhotel gebracht wurden, und auch Tuchel langsam die Kräfte schwanden, lief Barry munter weiter. Er diente damit gewissermaßen als Sinnbild der bisherigen Trainingstage an der Algarve, in denen es an Intensität sicherlich nicht mangelt.

Nachdem am Montag in knapp vier Stunden hauptsächlich Fußball gespielt wurde, arbeitete Tuchel am Dienstagvormittag an taktischen Inhalten. Rund 50 Minuten lang ließ der Trainer, der vorher an einer kleinen Tafel Anschauungsunterricht gegeben hatte, Spielzüge und Überzahlsituationen über die Flügel einstudieren, griff dabei immer wieder lautstark ein, verteilte auf Englisch Kritik ("I want more two against one!") und vornehmlich Lob ("Yes! I love it! Much better, well done!").

Auch Thomas Müller streute in gewohnter Manier Kommentare ein, feierte Kingsley Coman für eine perfekte Ballan- und -mitnahme ("Schneller Abzug, King - boom boom!") und verpasste seinem österreichischen Teamkollegen nach einem Hackentrick den Spitznamen "Konrado" Laimer.

Rund lief jedoch lange nicht alles am dritten Tag des Trainingslagers. Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano waren angeschlagen im Teamhotel geblieben, der Verein spricht aktuell von einer "Pause" beim Innenverteidiger-Duo, das beim Jahresauftakt gegen Hoffenheim (3:0) noch gemeinsam auf dem Platz gestanden hatte.

Dier wird Papa

Keine neue Situation für Tuchel, der in der Hinrunde des Öfteren experimentieren musste im Abwehrverbund. Und doch wirkte es fast ein bisschen aberwitzig, dass ausgerechnet der gerade erst geholte Eric Dier plötzlich der einzige verbliebene Innenverteidiger war - aber nicht bleiben wird.

Noch am trainingsfreien Dienstagnachmittag wird der Engländer das Trainingslager vorzeitig verlassen, um bei der Geburt seines ersten Kindes anwesend zu sein. Je nach Schwere der Verletzungen bei de Ligt und Upamecano könnte bei der nächsten Einheit am Mittwochmorgen also kein Innenverteidiger mehr da sein.