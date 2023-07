Tuchel-Klartext zu Goretzka und Mané

Der FC Bayern ist am Tegernsee angekommen. Vor der ersten Einheit sprach Trainer Thomas Tuchel auf einer Pressekonferenz, wobei er ausführlich auf das Standing von Sadio Mané und Leon Goretzka einging.

Aus dem Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee berichten Georg Holzner und Mario Krischel

Egal, ob auf der Zu- oder der Abgangsseite: Es wird noch einiges passieren beim FC Bayern. Was potenzielle Neuzugänge betrifft, sagt Trainer Thomas Tuchel, "weiß ich, dass wir an einigen Sachen mit Hochdruck arbeiten, aber das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht". Weshalb auch die möglichen Transfers von Kyle Walker und Harry Kane noch eine Weile dauern könnte. Ansonsten äußerte sich der 49-Jährige nicht weiter zu Spielern, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen.

Geht es allerdings um Profis aus dem aktuellen Bayern-Kader, wurde der Chefcoach weitaus deutlicher. Bei Sadio Mané beispielsweise. Es sei eine "gute Frage", wie dessen Standing momentan sei, sagt Tuchel: "Grundsätzlich hat Sadio eine unbefriedigende Saison. Er ist hinter den Erwartungen geblieben, hinter den Erwartungen des Vereins und hinter seinen persönlichen Erwartungen. Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn." Hinzu komme, dass "auf der Position, wo ich ihn am stärksten sehe, sind auch Kingsley Coman, der herausragend wichtig ist für uns, und Serge Gnabry, der wieder zur Form gefunden und am Ende viele wichtige Tore gemacht hat. Da haben wir eine Konstellation, die es sehr schwer macht für Sadio", erklärt der FCB-Trainer.

Sadio kennt meine Meinung und auch die des Klubs. Thomas Tuchel

Nach kicker-Informationen wurde dem Senegalesen bereits von Seiten des Vereins mitgeteilt, dass die kommende Saison ohne ihn geplant werde und er sich einen neuen Arbeitgeber suchen dürfe. "Der Spieler kennt meine Meinung, ich kenne seine Meinung, er kennt auch die Meinung des Klubs", so Tuchel: "Trotzdem ist er unser Spieler, hat er Vertrag, trotzdem ist es selbstverständlich, dass er mitkommt. Es ist noch sehr früh, erster Tag, im Fußball ist schon sehr viel passiert. Aber die Ausgangslage ist keine leichte für ihn. Die Zeit wird uns da ein bisschen schlauer machen."

Ebenso deutlich wird der Chefcoach, als er auf Leon Goretzka angesprochen wird und ob der deutsche Nationalspieler am 1. September, also nach Ende der Transferperiode, noch fix zum Team gehöre. "Das würde ich für keinen Spieler bestätigen, dafür ist die Transferzeit viel zu früh. Es passieren noch viel zu viele Dinge - das hat aber gar nichts mit Leon zu tun", so Tuchel: "Für Leon war es mit Sicherheit, und das ist kein Geheimnis, ein unbefriedigendes Ende der Saison. Nicht nur im letzten Spiel, in der letzten Phase. Nicht nur für ihn, für uns auch."

Goretzka? Tuchel: "Zu früh, um eine endgültige Aussage zu treffen"

Und weiter führt der Fußballlehrer aus: "Er ist einfach von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten: dass er Verantwortung trägt, dass er die Mannschaft trägt. Da ist Luft nach oben. Unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen. Es kann immer eine Situation entstehen - wie bei Lucas Hernandez, mit dem ich voll gerechnet habe -, dass Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung. Es gibt einen großen Konkurrenzkampf."

Tuchel wird sich seine Spieler jetzt in der Vorbereitung genau anschauen, am Tegernsee wie auf der Asienreise. Die Einheiten und Testspiele sollen Aufschluss darüber geben, wer das Zeug zum Bayern-Spieler der Zukunft hat. "Ich glaube, dass jetzt erstmal alle Mittelfeldspieler da sind und sehen wollen, was passiert, was plant der Trainer, wo ist da mein Platz, fühle ich mich da wohl, kriege ich da die Chance, die Einsatzzeit, die ich mir vorstelle", betont der Chefcoach mit dem abschließenden Zusatz: "Ich glaube, es ist zu früh in der Transferperiode, um da eine endgültige Aussage zu treffen." Zumindes, was die Personalien Mané, bei dem alles auf Abschied hindeutet, und Goretzka betrifft, der nach kicker-Informationen bislang nicht vorhat, den Verein zu verlassen.