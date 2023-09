Tuchel, Kane und der Wert der "unsichtbaren Arbeit"

Beim 7:0 gegen den VfL Bochum zeigte der FC Bayern eine äußerst konzentrierte und spielfreudige Vorstellung. Die Stimmung war trotz eines Sorgenkindes dementsprechend gut beim Rekordmeister.

Thomas Tuchel brauchte nach der Gala-Vorstellung seines Teams nicht lange, um die Schlüssel für den Erfolg zu skizzieren: "Die unsichtbare und undankbare Arbeit haben wir mit sehr viel Einsatz und aufmerksam gemacht", erklärte der Münchner Trainer nach der Partie bei "Sky". "Wir haben in den letzten drei Spielen jetzt jeweils über 20 Torschüsse und heute vier zugelassen. Wir waren von Anpfiff an sofort da, haben die Luftduelle und Laufduelle angenommen und die zweiten Bälle für uns geholt. Und dann haben wir sehr klar gespielt, ohne Schnörkel, die Räume gut genutzt und uns im Eins-gegen-eins durchgesetzt", analysierte Tuchel.

So sah es auch Harry Kane. "Wir haben es leicht aussehen lassen durch die Art und Weise, wie wir gespielt haben und mit welcher Einstellung wir ins Spiel gegangen sind. Jeder war voll involviert und wir haben unsere Geschwindigkeit über die Flügel ausgenutzt", so der Engländer, der mit drei Toren und zwei Vorlagen an fünf der sieben Münchner Treffern direkt beteiligt gewesen war.

Rekordmann Kane auf den Spuren von Keegan & Co.

Apropos Kane: Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wandelt nach nur wenigen Wochen in der Bundesliga bereits auf historischen Spuren: Denn mit seinem Dreierpack kommt der 30-Jährige nun schon auf sieben Tore in seinen ersten fünf Bundesliga-Partien. Bis dahin lagen in der Vereinshistorie Legende Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) und Mario Mandzukic (2012) mit fünf Toren aus ihren ersten fünf Bundesliga-Spielen vorne.

Obendrein kommt Kane mit sieben Toren und drei Vorlagen auch auf zehn Scorerpunkte aus seinen ersten fünf Bundesliga-Spielen. Dies schaffte vor ihm in der Liga-Geschichte ebenfalls noch kein Spieler. Kane wurde obendrein zum vierten Engländer, dem in der Bundesliga ein Dreierpack gelang. Zuvor war dies Kevin Keegan (im Dezember 1978), zweimal Tony Woodcock (Mai 1980 und April 1982) sowie zuletzt Jadon Sancho (Mai 2020) in einem Bundesliga-Spiel gelungen.

Choupo-Moting und Tel bestätigen Tuchel

Gerade im Angriff hat Tuchel derzeit nicht nur dank Kane die Qual der Wahl - und verwies schon vor der Partie auf die Frage, warum Mathys Tel erneut nicht in der Startelf stand, bereits auf frühere Aussagen von ihm. "Das ist doch ausdiskutiert, er wird für uns spielen. Er ist 18 und er ist super drauf", meinte Tuchel, um dann doch gleich zu erklären, warum gegen Bochum Eric Maxim Choupo-Moting den Vorzug erhielt: "Heute brauchen wir einen anderen Spielertypen. Bochum war letztes Jahr die beste Standardmannschaft bei hohen Bällen. Deswegen brauchen wir heute 'Choupo'."

Und eben jener Choupo-Moting, der die Bayern schon in der 4. Spielminute gegen den VfL in Führung brachte, hatte seinen Coach bereits zuvor, nach noch nicht einmal gespielten 60 Sekunden, teilweise bestätigt, als er per Kopf die erste Großchance gehabt hatte. Und als Tel dann wieder eingewechselt wurde - erstmals in dieser Saison schon in der 65. Minute - dauerte es nicht lange, bis der junge Franzose einmal mehr als Joker stach. Nach fünf Bundesliga-Kurzeinsätzen - plus einem in der Champions League - kommt Tel nunmehr auf vier Tore und eine Vorlage.

Hainer über de Ligt: "Glaube nicht, dass es was Größeres ist"

Während Tuchel im Angriff aus derzeit vielen treffsicheren Optionen auswählen kann, droht in der Defensive der Engpass nach den vor der Deadline geplatzten Transfers womöglich noch größer zu werden. Denn Matthjis de Ligt, der gegen Bochum erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel in der Startelf stand und prompt selbst ein Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen den VfL erzielt hatte, blieb nach einem Schlag aufs Knie in der ersten Hälfte nach der Pause in der Kabine.

Eingehendere Untersuchungen sollen nun Aufschluss über mögliche Schäden beim Niederländer geben. "Ich glaube nicht, dass es was Größeres ist. Aber jetzt müssen wir mal abwarten", gab Bayern-Präsident Herbert Hainer am Samstagabend zumindest leichte Entwarnung.

Vor dem Pokalspiel bereits am Dienstag (20.45 Uhr) bei Drittligist Preußen Münster wartet auf die Bayern indes noch ein Pflichttermin am Sonntag auf dem Oktoberfest. Auch Kane blüht dann ein Auftritt in Lederhosen, wie Tuchel schmunzelnd bekräftigte: "Wenn ich in die Lederhose muss, dann muss er auch rein. Und er hat zumindest ein paar Wadeln, die ihn wärmer halten. Die habe ich nicht. Da kommt er morgen nicht drumrum."