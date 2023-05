Tuchel: "Ich war der einsame Rufer im Wald"

Es ist alles möglich an diesem Spieltag für den FC Bayern: von der vorzeitigen Meisterschaft bis hin zum Verlust der Tabellenspitze. Um am Samstagabend gegen Leipzig mit einem Sieg im Rennen gegen den BVB vorlegen zu können, bedarf es einer Leistung wie in der Champions League.

Wünscht sich von seiner Mannschaft am Samstag eine Königsklassen-Leistung: Thomas Tuchel. IMAGO/Sven Simon