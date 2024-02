Tuchel: "Ich gehe einfach zurück in meine Blase"

Nach zwei Niederlagen stehen der FC Bayern und Thomas Tuchel unter gewaltigem Druck. Der Trainer wagt keine Kampfansagen.

Mit einem Lächeln betrat Thomas Tuchel den kleinen Presseraum an der Säbener Straße am Samstagvormittag, wirklich lange wollte dieses Lächeln aber nicht währen. Der Bayern-Trainer, nicht nur sportlich, sondern hörbar auch gesundheitlich angeschlagen, gab offen zu, dass "die Stimmung selbstverständlich gedrückt ist" nach zwei Niederlagen in Folge ohne eigenen Treffer. "Das war eine sehr schlechte Woche für uns."

Ein Spiel bleibt in dieser Woche noch, am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bochum. Gegen den VfL hat der FCB in den vergangenen drei Spielen zweimal 7:0 gewonnen, dazwischen einmal 3:0. Wirklich helfen wird das den jetzigen Bayern jedoch nicht. "Ich erwarte keinen Kantersieg von uns", meinte Tuchel zurückhaltend und wagte sich auch sonst nicht an Kampfansagen. "Das Schwierigste ist, Leichtigkeit zurückzubekommen, weil es ja auch kein Rezept gibt. Kein Patentrezept, einfach locker zu sagen: 'Spielt mal mit mehr Vertrauen.' Das sind jetzt keine Attribute, die unser Spiel im Moment auszeichnen."

Tuchel gestaltet das Training um

Nach der Rückkehr aus Rom am Donnerstag haben Tuchel und sein Trainerteam "die Routinen ein bisschen aufgebrochen", das Training nicht so gestaltet wie sonst. "Es war jetzt nicht damit getan, im gewohnten Trott weiterzumachen." Auch das Abschlusstraining am Samstagnachmittag wird anders ablaufen als sonst, "um die Spielfreude und die Erfolgserlebnisse und so weiter wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen".

Es scheint also vorerst bei kleinen Anpassungen zu bleiben, nachdem Tuchel in Folge des Leverkusen-Desasters schon zurück zum eigentlich gewohnten System gekehrt war - und auch damit glücklos geblieben war. "Es ist unbefriedigend", stellte er also wenig überraschend fest. "Sportlich total unbefriedigend."

"Es trifft Freunde und Familie härter als mich"

Auch vorher, also vor dieser "sehr schlechten Woche", "war ich nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, wie wir wirken und wie unser Spiel aussieht", zumindest die Ergebnisse aber stimmten noch einigermaßen gegen Union (1:0), in Augsburg (3:2) oder gegen Gladbach (3:1). Viel mehr jedoch nicht. "Das sind natürlich in der Trainerkarriere Sachen, die man nicht wahrhaben möchte, aber die passieren können, und dann gilt es in allererster Linie, sich da rauszuziehen und daraus auch Kraft zu schöpfen und es als Herausforderung zu sehen."

Zur Sicherheit liest Tuchel daher aktuell nichts von dem, was über ihn geschrieben oder gesagt wird. "Ich kann mir vorstellen, welche Ausmaße das annimmt. Es trifft Freunde und Familie härter als mich, weil ich dann einfach zurückgehe in meine Blase und überhaupt gar nichts über uns lese, weil ich glaube, dass ich den besten Einblick habe, weil ich ja jeden Tag dabei bin."