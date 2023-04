Tuchel: "Ich freue mich, wie wir gejubelt haben"

Groß war die Erleichterung in München nach dem 2:0-Arbeitssieg gegen Hertha, der den FCB wieder auf Platz 1 der Tabelle hievt. Thomas Tuchel freute sich ganz besonders über neu gewonnen Teamgeist.

"Ich weiß, dass das Spiel von uns nicht top war, aber wir haben gewonnen", gestand Abwehr-Ass Matthijs de Ligt bei DAZN und stellt zugleich fest: "Wir kommen aus einer schwierigen Phase, hatten vier Spiele nicht gewonnen. Das Wichtigste war, zu gewinnen und das haben wir gemacht." Auch Kingsley Coman, Torschütze des 2:0, zeigte sich ob des Sieges zufrieden - und das aus einem Grund: "Wir sind jetzt wieder Erster, das ist sehr gut für uns."

Lob gab es von Trainer Thomas Tuchel. "Es ging darum, durchgehend konzentriert zu spielen", erklärte der 49-Jährige und zeigte sich zufrieden, da man gerade in der "ersten Halbzeit ein paar knifflige Situationen" gut überstanden habe. Er stellte aber auch fest, dass "das erste Tor zu lange gedauert hat, ein bisschen zu lange, weil wir große Chancen liegengelassen haben." Tuchel gab zu, dass das bayerische Selbstvertrauen gerade "nicht das allergrößte" sei, aber "wir haben nicht verrückt gespielt und nicht den Faden verloren".

Man habe "geduldig gespielt, die Ordnung behalten" und sei am Ende belohnt worden. Nun gilt es, Platz 1 zu verteidigen und die elfte Meisterschaft in trockene Tücher zu bringen. "Die Rückrunde war nicht so gut für uns", weiß auch Coman, "aber wir können noch Meister werden - und sind bereit."

Der Franzose zeigte sich damit ähnlich optimistisch wie Teamkollege Thomas Müller oder aber auch de Ligt, für den das 2:0 "der erste Schritt" auf dem Weg zum Titel war. Der Niederländer weiß auch, was es nun braucht. "Jetzt müssen wir stabil sein, unsere Qualitäten nutzen, als Mannschaft zusammenarbeiten und eine gute Atmosphäre haben."

Dass der Weg zur Schale noch weit ist, weiß auch Tuchel, der forderte, dass man als Team zulegen müsse, zumal es im Fußball Dinge gibt, die "weit über Taktik, Technik, Spielaufbau und Positionen hinausgehen." Es gehe darum, wie man als Team auftrete, welche Energie man ausstrahle - und da habe er Vielversprechendes beobachtet.

"Ich freue mich, wie wir gejubelt haben - über das Lachen von Coman", sagte Tuchel und erläuterte, was er damit meint: "Es nicht als selbstverständlich zu nehmen, dass wir ein Tor geschossen haben." Diesmal hätten man gemeinsam gejubelt und nicht, dass nur "zwei jubeln und drei noch dazu kommen", dieser Teamgeist "hat uns ein bisschen gefehlt".