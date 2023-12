Tuchel hofft auf kranken Kane - Bayern planen Trainingslager im Januar

Der FC Bayern muss gegen Stuttgart wieder verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Kommt Harry Kane (30) noch hinzu?

Vor wenigen Wochen hatte sich Thomas Tuchel noch keine Hoffnung erlaubt, Matthijs de Ligt im Jahr 2023 nochmal in einem Pflichtspiel einsetzen zu können. Immerhin in dieser Hinsicht durfte der Bayern-Trainer nun mal eine positive Überraschung verzeichnen, Innenverteidiger de Ligt ist nämlich wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen und wird am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Stuttgart auf der Bank sitzen.

Platz ist auf dieser Bank ohnehin genug, kürzlich erwischte die Verletzungswelle ja auch noch Kingsley Coman (Muskelfaserriss in der Wade) und Noussair Mazraoui (Muskelbündelriss in der Wade). "Die beiden Verletzungen auf der rechten Seite tun uns natürlich weh", meinte Tuchel am Freitag. "Beide waren gut in Form."

Auf der rechten Abwehrseite bietet sich Konrad Laimer im Grunde als einzige Alternative an, sofern Tuchel nicht im Topspiel ein Experiment auspackt. Auf der rechten Offensivseite könnte Leroy Sané seine alte Position einnehmen, Youngster Mathys Tel dafür links beginnen. Denkbar ist auch, dass Thomas Müller eine Chance von Beginn an erhält und beispielsweise auf seiner früher gelernten Position rechts offensiv aufläuft.

Oder wird der Routinier vielleicht sogar als Nummer neun gebraucht? Harry Kane fehlte am Freitag im Training, "er kränkelt ein bisschen", erklärte Tuchel. "Da müssen wir mal schauen, hoffen aber, dass er morgen ins Training zurückkommt." Wenn nicht, dürfte es ein Wettlauf mit der Zeit werden, ob Bayerns Topscorer rechtzeitig gesund wird.

"... auch um ein bisschen Sonne zu sehen"

Derweil konkretisieren sich beim Rekordmeister die Planungen für ein Trainingslager im Januar, das zwischen dem Jahresauftakt gegen Hoffenheim (12. Januar) und dem Heimspiel gegen Bremen (21. Januar) stattfinden soll. "Wir versuchen, die Woche zu nutzen, vier, fünf Tage. Um die Mannschaft zusammenzuhaben, um Zeit zusammen zu verbringen, um länger auf dem Trainingsplatz sein zu können, um taktische Dinge besser trainieren zu können, um ein bisschen Sonne zu sehen."

Stattfinden soll dieses Kurztrainingslager entweder in Portugal oder Marokko, wie Tuchel ergänzte. "Es ist noch nicht gebucht, aber die Planungen laufen."