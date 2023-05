Tuchel: "Hernandez ist für mich ganz klar ein Führungsspieler"

Es gibt zwei Spieler, von denen sich Thomas Tuchel aufgrund von Verletzungen noch keinen Eindruck im Spiel verschaffen konnte: Manuel Neuer und Lucas Hernandez, von dem der Trainer in höchsten Tönen schwärmt. Auch Joao Cancelo bekommt ein Lob, auch wenn offen ist, wie es mit dem Leihspieler weitergeht.

Arbeitet an der Säbener Straße eifrig an seinem Comeback: Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez. picture alliance / Wagner

Es passierte im ersten WM-Spiel Frankreichs: Lucas Hernandez riss sich das Kreuzband, gleichbedeutend mit seinem vorzeitigen Saison-Aus. Seitdem arbeitet der 27-Jährige eisern an seinem Comeback. "Ich kann es nicht erwarten, dass er auf dem Platz ist und wir gemeinsam loslegen können. Es ist jeden Tag sehr beeindruckend, wie professionell er es macht", erzählte Tuchel und schilderte seine Eindrücke vom Verteidiger. "Er ist nicht nur da, sondern hat immer ein Lachen im Gesicht, ist immer positiv. Man spürt seine Persönlichkeit, wenn er in den Raum kommt. Lucas steckt andere an, obwohl er selber viele Monate in einer echt bescheidenen Situation verharrte."

Tuchels Fazit: "Für mich ist er ein ganz klarer Führungsspieler." Allerdings muss sich der Trainer noch etwas gedulden, erst zur neuen Saison wird Hernandez auf dem Rasen wieder ins Geschehen eingreifen. Bis dahin soll nach Möglichkeit auch sein 2024 auslaufender Vertrag verlängert worden sein.

Wie ist der Plan mit Joao Cancelo?

Ob Hernandez irgendwann in einer Partie mit Joao Cancelo das Bayern-Trikot trägt, steht nicht fest. Bekanntlich ist der Portugiese von Manchester City nur ausgeliehen, die Kaufoption von 70 Millionen Euro ist den Bayern viel zu hoch. Zumal der auf beiden Seiten beheimatete Außenverteidiger bislang nicht restlos überzeugen konnte. "Ich habe den Eindruck, dass er sich sehr wohlfühlt. Am Ende gehören bei einem Leihgeschäft alle drei Parteien dazu. Es ist noch nicht besprochen und entschieden", sagte Tuchel, ehe er verbal in Pep-Guardiola-Dimensionen landete: "Unabhängig davon liebe ich ihn wirklich, weil seine Qualitäten und seine Lust auf Training einzigartig sind."

Allerdings habe Cancelo noch Luft, ein fester Bestandteil der Mannschaft zu werden, seine Fähigkeiten voll einzubringen, Stichwort Abstimmungsschwierigkeiten und Konzentrationslevel über 90 Minuten. "Aber von seinem Herz, seiner Lust und seinem Potenzial her ist das absolut top." In Abwesenheit des verletzten Davies dürfte Cancelo auch in den letzten beiden Saisonspielen links hinten auflaufen und für sich werben können.