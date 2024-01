Tuchel, Freund, die Bosse: Bayerns Aufgaben für das Jahr 2024

Jetzt warten die Arbeiten neben dem Platz auf die Münchner Entscheider. Im Fokus stehen Neuzugänge mit besonderen Anforderungen, Vertragsverlängerungen oder potenzielle Abgänge und die Frage nach einem möglichen Sportvorstand.

Was es künftig brauchen wird beim FC Bayern, und danach scouten die sportlichen Leiter mit ihrem Team, sind Profis mit der richtigen Berufsauffassung, der absoluten Professionalität - und: mit der nötigen Kritikfähigkeit, die, so berichten mehrere Spieler, in den vergangenen Jahren bei so manchem FCB-Akteur etwas abhandengekommen sein soll.

Diese Kriterien gestalten das Suchen und Finden von den richtigen Neuzugängen natürlich schwieriger. Insbesondere im Wintertransferfenster. Nichtsdestotrotz sind die bayerischen Kader-Verantwortlichen zuversichtlich, passende Spieler zu finden. Ein Abwehrspieler, der innen wie rechts außen verteidigen kann; womöglich noch ein defensiver Sechser, sollte sich eine Lösung - eventuell auch per Leihe - ergeben. Aber Priorität hat - auch aufgrund des Afrika- und Asien-Cups, wenn Noussair Mazraoui, sofern er fit wird, und Min-Jae Kim fehlen - ein Abwehrmann.

Bayer, Lazio und andere viele Personalfragen

Richtet sich der Blick auf die Zeit nach dem 31. Januar, wenn das Transferfenster schließt, soll im Meisterkampf mächtig Druck auf Bayer 04 Leverkusen ausgeübt werden. Zudem laufen die Vorbereitungen auf das Achtelfinale in der Champions League gegen Lazio Rom. Eine machbare Aufgabe. Die Zielsetzung ist klar: Die zwölfte Schale in Folge muss her, und in der Königsklasse möchte der FCB nach dreijähriger Absenz wieder das Halbfinale erreichen.

Doch im Laufe der Rückrunde werden die bayerischen Entscheider noch andere Themen auf ihrem Schreibtisch liegenhaben. Den Vertrag von Bouna Sarr, der 2024 ausläuft, wird man an der Säbener Straße in den Akten abheften, so auch, aller Voraussicht nach, das Arbeitspapier von Eric Maxim Choupo-Moting. Doch dann wird es knifflig. Was passiert mit den bis 2025 gültigen Kontrakten von Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Leroy Sané?

Während bei Sané alles darangesetzt wird, den Flügelspieler weiter an den FC Bayern zu binden und auch beim 27-Jährigen grundsätzliche Bereitschaft besteht, gestaltet sich die Situation bei Kimmich und Davies schwieriger. Der Kanadier stagniert zwar ein wenig in seiner Entwicklung, dennoch wird seine Schnelligkeit auf der linken Außenbahn und sein Potenzial geschätzt - er ist immerhin gerade erst 23 Jahre alt geworden. Rund 13 Millionen Euro Jahresgehalt soll Davies fortan wollen, knapp die Hälfte von Harry Kane, so seine Rechnung. Blickt man auf Kimmich wäre vor allem eines interessant: Wo sieht er seine Zukunft selbst?

Die Frage nach dem Sportvorstand

Neben der Kaderzusammenstellung wird auch der Aufsichtsrat in den Fokus rücken. Schließlich entscheidet das Kontrollorgan, ob ein Sportvorstand eingestellt wird oder nicht. Vieles deutet daraufhin, dass der nach dem Aus von Hasan Salihamidzic vakante Posten im Jahr 2024 neu vergeben werden soll. Max Eberl gilt als möglicher Kandidat. Im Verein gibt es Fürsprecher, aber nach kicker-Informationen auch Kritiker, die nach den Vorfällen in Leipzig und Mönchengladbach erhebliche Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit und Authentizität haben.

Der künftige Sportvorstand soll sich, so heißt es, auch vermehrt um sportpolitische Belange kümmern. Ob Eberl dafür der richtige ist? Diese Frage gilt es intern zu klären. Zumal Sportdirektor Christoph Freund bei seinen Vorgesetzten in sportlichen und strukturellen Belangen einen prima Eindruck hinterlässt. Kommt ein Sportvorstand, könnte dies zum Aus von Marco Neppe führen. Der Technische Direktor gehört seit September nicht mehr zu den hauptverantwortlichen Kaderplanern; seine Zukunft ist nach kicker-Information ungewiss.

Und dann gibt es da noch den Blick in die Zukunft, der zugleich eine offene Rechnung ist. Denn im Jahr 2025, um es mit den Worten von Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu sagen, findet das Champions-League-Finale in München statt - und da will der FC Bayern (wieder) dabei sein. Kapitän Manuel Neuer hatte schon darauf verwiesen, Thomas Müller, der zweite Übriggebliebene des 2012 verlorenen "Finale dahoam" (3:4 i. E. gegen Chelsea), hat diesen Gedanken gewiss auch irgendwo in seinem Hinterkopf. Bekanntermaßen muss der Kader für dieses Unterfangen im Jahr 2024 zusammengestellt werden - gut möglich also, dass es im Sommer zu Veränderungen und unpopulären Entscheidungen kommen kann.

Ja, das alles ist Zukunftsmusik und noch anderthalb Jahre entfernt, aber im Unterbewusstsein und in der Gestaltung des Kaders der Zukunft wird dieses Endspiel sicherlich berücksichtigt werden. Schließlich ist der FC Bayern nach vielen Fehlern in der Vergangenheit weiter auf dem Weg, wieder der FC Bayern zu werden. Das Jahr 2024 wird dafür kein unwesentliches werden.