Tuchel: "Es hilft ungemein, nicht vorher über einen Deal zu reden"

Nach fünf Tagen in Portugal tritt der FC Bayern am Donnerstag schon wieder die Heimreise an. Thomas Tuchel (50) zieht ein vorläufiges Fazit.

Gute Bedingungen für intensives Üben: Thomas Tuchel in Quinta do Lago. FC Bayern via Getty Images

Aus dem Trainingslager des FC Bayern in Quinta do Lago (Portugal) berichtet Mario Krischel

Stürmisch ging es zu am Mittwochmorgen in Quinta do Lago, unweit der Atlantikküste in Südportugal. Statt den Windböen zu trotzen, verzog sich der Tross des FC Bayern deshalb kurzfristig in die Innenräume des Teamhotels "Wyndham Grand" und absolvierte dort die Vormittagseinheit.

Ich liebe einfach Trainingslager. Thomas Tuchel

Am Nachmittag, bevor er seine Mannschaft für ein letztes Training auf dem grünen Hybridrasen bei "The Campus" versammelte, zehn Minuten entfernt vom Hotel, zog Thomas Tuchel ein vorläufiges Fazit nach vier Tagen Portugal. Der Trainer sprach dabei über…

… das Resümee nach den Tagen in Portugal:

"Sehr gut. Vor allem, wenn man auch die Wetterbedingungen sieht, die wir jetzt in München hätten. Die Mannschaft hat sehr, sehr gut trainiert. Ich liebe einfach Trainingslager, weil sie dir die Möglichkeit geben, nach diesen guten Trainingseinheiten zusammen zu bleiben. Du gehst dann nicht nach Hause, es verliert sich wieder ein bisschen, und dann kommst du am Nachmittag wieder zusammen. Die Energie, die eigentlich im Training entsteht, bleibt dann in der Gruppe. Das merkt man uns auch an, wenn man auf sehr hohem Niveau trainiert."

… die Kapselverletzung im linken Knie von Matthijs de Ligt:

"Glück im Unglück, die Bilder sind gut. Er kann heute Lauftraining machen, wollte sogar schon wieder anfangen, aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Das ist schmerzabhängig, keine Langzeitverletzung. Wir hoffen, dass er am Freitag zurück ins Training kann und dann auch spielen kann am Sonntag."

Dier und Kimmich können die "gewisse Atmosphäre" nicht aufsaugen

… den wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes abgereisten Eric Dier:

"Ich hoffe, dass alles glatt geht. Das ist ein sehr guter Grund, um abzureisen, aber sportlich und für ihn persönlich ist es natürlich doof. Er hatte drei gute Trainingseinheiten mit uns und hätte natürlich jede Trainingseinheit jetzt auch aufgesaugt, um schnell anzukommen. Wir hoffen, dass wir vielleicht sogar am Freitag mit beiden Verteidigern in die Vorbereitung für Bremen gehen."

… den wegen der Geburt seines vierten Kindes in München gebliebenen Joshua Kimmich:

"Da gibt es gute Neuigkeiten. Mama ist gesund, Kind ist gesund, und dem Vater geht es auch gut. Und der kommt am Freitag zurück ins Training, hat die ganze Zeit jetzt trainiert. Natürlich ist auch das schade, weil wir hier ein paar Sachen eingeschliffen haben, und einfach, wie ich gesagt habe, immer so eine gewisse Atmosphäre entsteht. Aber klar, das sind die besten Gründe, und Familie geht immer vor."

Über Mukiele will Tuchel noch nicht reden

… den Dienstagnacht angereisten Sportdirektor Christoph Freund:

"Er hatte keinen Spieler dabei. Das ist inakzeptabel normalerweise, aber wir lassen es ihm nochmal durchgehen. Er hatte Verpflichtungen in Frankfurt, glaube ich, wäre gerne hier gewesen, wir hätten ihn gerne hier gehabt. Neuigkeiten gibt es aber noch keine, sonst hätten wir euch natürlich informiert."

… den Stand bei den Bemühungen um Rechtsverteidiger Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain:

"Wenn überhaupt etwas über die Bühne gehen soll, egal welcher Deal, dann hilft es ungemein, nicht darüber zu reden vorher. Sonst verärgert man alle beteiligten Parteien, und das wollen wir natürlich nicht. Ich habe Vertrauen in das, was wir machen, und großes Vertrauen in Christoph. Wir wissen, was wir wollen. Wir versuchen, Dinge möglich zu machen. Die Aufgabe als Trainer ist, hier mit der Energie zu sein und mit der Mannschaft zu arbeiten, die wir haben."

Wenn wir so trainieren wie diese Woche, dann ist es eine Frage der Zeit. Thomas Tuchel

… die Standardstärke der Bayern:

"Es gibt so eine unbestätigte Beobachtung von mir über die letzten Jahre, dass die Mannschaften, die weit kommen, entweder in Turnieren oder in Meisterschaften, auch die Mannschaften sind, die die Standards dominieren. Die Qualität mit Anthony (Co-Trainer Barry, Anm. d. Red.) im Trainerstab, der unter anderem diese Aufgaben nimmt, ist einfach auf dem allerhöchsten Niveau. Da haben wir uns deutlich verbessert und sind auf dem Niveau, wo wir sein wollen. Die Mannschaften, die die Titel gewinnen wollen, müssen auch Standardsituationen dominieren."

… die zuletzt schleppende Übertragung von guten Trainingswochen auf Spiele:

"Ich kenne keinen anderen Weg, außer weiter so zu trainieren und weiter die Spieler und die Mannschaft zu bestärken in dem, was wir tun. Wir tun uns ein bisschen schwer in dem Transfer von Trainingsplatz zum Spiel. Aber wenn wir so trainieren wie diese Woche, dann ist es eine Frage der Zeit. Es gibt diesen Satz: 'Man spielt, wie man trainiert.' Der erste Teil ist zu 100 Prozent erfüllt. Wir trainieren auf jeden Fall mit dem Spirit, wie wir auch spielen wollen. Das ist die nötige Mischung auf dem Trainingsplatz zwischen Anspannung, Ernsthaftigkeit, aber auch Lockerheit. Wenn wir spielen, wollen wir das dann auch beweisen, vielleicht wollen wir ein bisschen zu viel. Ich glaube, die Mannschaft spürt genau, auf welchem Niveau sie mittlerweile trainiert und wie unsere Automatismen greifen. Vielleicht gilt es eher, dass es irgendwann mal ankommt, dass wir eigentlich im Spiel nichts mehr oben draufsetzen müssen, sondern eigentlich noch mal das fortsetzen, was wir im Training machen."