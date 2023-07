Tuchel: "Es gibt noch keine Gewinner und Verlierer"

Thomas Tuchel (49) reist mit einem guten Gefühl aus Bayerns erstem Trainingslager ab. Viele Baustellen bleiben trotzdem offen.

Aus Bayerns Trainingslager am Tegernsee berichtet Mario Krischel

Eine letzte große Applaus-Runde, und dann waren die Bayern verschwunden. Weg vom Trainingsplatz in Rottach-Egern, zurück ins Hotel zum Mittagessen und dann wieder ab nach München. Ein "gutes Trainingslager", wie Thomas Tuchel bilanziert, endete am Donnerstag nach sechs Tagen, vielen intensiven Einheiten und einem - wenn man es so nennen möchte - Testspiel.

"Wir haben viel in die Beine reingekriegt", findet Tuchel, was ja auch das Ziel des Trainingslagers sei. "Wir sind in unseren Spielprinzipien einen Schritt weiter. Der erste Schritt ist gemacht." Am Freitag dürfen die Profis des Rekordmeisters einmal durchatmen, ehe vor dem Abflug nach Tokio am Montag noch drei Trainingseinheiten warten, darunter auch die Team-Präsentation in der Allianz-Arena am Sonntag.

Kim braucht nach dem Militärdienst noch Zeit

Mit Konrad Laimer, Raphael Guerreiro und Min-Jae Kim werden drei Neuzugänge erstmals als Bayern-Spieler das Stadion in Fröttmaning betreten. "Alles sehr gute Spieler", meint Tuchel, hält sich ansonsten aber - verständlicherweise - noch bedeckt. Besonders Kim ist immerhin gerade erst vom Militärdienst zurückgekehrt und braucht noch Zeit, um voll mit der Mannschaft mitzuziehen. "Wir sind froh, dass sie bei uns sind."

Und weitere Zugänge werden selbstverständlich noch erwartet, besonders Harry Kane fürs Sturmzentrum sowie Kyle Walker für die rechte Abwehrseite. Diese Baustellen bleiben vorerst vorhanden, ebenso nervige Rückschläge. Thomas Müller fehlt weiter und verpasst womöglich wie auch Eric Maxim Choupo-Moting die Asienreise. Manuel Neuer wird diese garantiert nicht mit antreten, der etatmäßige Kapitän trainierte am Donnerstagmorgen individuell und bat ausdrücklich darum, nicht fotografiert zu werden. Und Matthijs de Ligt ließ sich zwar zum Teamabend am Dienstag blicken, musste ansonsten aber ein Programm an der Säbener Straße abspulen.

Trotzdem, das belegte die letzte Einheit, hob Tuchel den "Spirit" und den "Arbeitswillen" seiner Spieler positiv hervor. "Es herrscht ein guter Geist bei den Trainingseinheiten. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch taktisch und in den Spielprinzipien." Viel mehr gebe es fürs Erste auch nicht zu sagen. "So ist das am Anfang, du so muss das sein. Es gibt noch keine Gewinner und Verlierer."