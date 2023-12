Tuchel: "Es fällt uns offensichtlich schwer"

Nach der heftigen Niederlage am Wochenende müssen Jamal Musiala (20) und die Bayern in Manchester eine Reaktion zeigen.

Viel Wettbewerb hatte in der vergangenen Woche auf dem Trainingsplan beim FC Bayern gestanden, viel Intensität. Gerade so viel, dass die Spannung trotz der unerwartet langen spielfreien Zeit hochbleiben sollte. Das ging bekanntermaßen gründlich schief, in Frankfurt setzte es am Samstag eine heftige 1:5-Klatsche. "Die Niederlage hat uns alle überrascht", gab Jamal Musiala vor dem Champions-League-Spiel in Manchester zu. "Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, deshalb war’s ein bisschen schockierend."

Der Youngster, der sich nach seinem überstandenen Muskelfaserriss wieder "gut" und "bereit" fühlt, sieht sich und die Mannschaft in Manchester in der Pflicht - auch wenn der Gruppensieg schon längst feststeht. "Wir haben jetzt eine gute Gelegenheit, wieder Selbstvertrauen aufzubauen. Wir müssen aus der Niederlage lernen und den Fokus auf ManUnited lenken."

Wir hatten 22 davon. Zehn sind zu viel, dann kann man sich ausrechnen, was 22 bedeuten. Das ist eine absurd hohe Zahl für ein Spiel. Thomas Tuchel

Viel deutlicher wurde Thomas Tuchel, der in der Analyse des Frankfurt-Desasters "zwei absolute Knackpunkte" ausgemacht hat. Punkt eins: "Wir hatten 22 kritische Ballverluste. Kritisch bedeutet, fünf oder mehr Spieler sind beim Fehler aus dem Spiel. Wir hatten 22 davon. Zehn sind zu viel, dann kann man sich ausrechnen, was 22 bedeuten. Das ist eine absurd hohe Zahl für ein Spiel."

Und Punkt zwei war, "dass keiner dieser Fehler direkt zu einem Tor geführt hat. Wir hätten es in jeder Situation retten, uns helfen können. Die Reaktion nach den Fehlern war weit, weit unter jedem Level und Standard, den wir von uns erwarten."

Was den Trainer zu einem knallharten Resümee bringt: "Wir dachten, wir wären schon weiter. Wir sind eines Besseren belehrt worden am Samstag, auf sehr brutale Art und Weise. Wir versuchen, Stabilität reinzubringen. Die Mannschaft versucht, das umzusetzen. Es fällt uns offensichtlich schwer." Dennoch ist "das Vertrauen immer noch groß, dass eine Reaktion stattfinden wird".

Aufstellung noch nicht absehbar

Auf dem Spiel stehen im Old Trafford (Musiala: "Jedes Kind träumt davon, hier mal zu spielen") immerhin auch 2,8 Millionen Euro, die ein Sieg in der Königsklasse einbringt. Wer die Chance bekommt, am Dienstag von Anfang an eine Reaktion zu zeigen, ließ Tuchel am Montagabend noch offen.