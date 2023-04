Tuchel erklärt Hoeneß-Besuch: "Ich weiß, wie man das deuten kann"

Die Woche begann beim FC Bayern später und mit Uli Hoeneß. Was der Ehrenpräsident beim Training wollte, erklärte Thomas Tuchel nun.

Bevor es am Freitag etwas ruhiger zuging, hat der FC Bayern laut Thomas Tuchel am Mittwoch und Donnerstag zwei "sehr gute Trainingseinheiten" hingelegt. Ob sie etwas mit dem überraschenden Besuch des Ehrenpräsidenten zu tun hatten? Dafür suchte der Trainer zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC keine Antwort.

Tuchel ist nach Scherzen zumute

Stattdessen klärte Tuchel auf, was es mit der Stippvisite von Uli Hoeneß am Mittwochmorgen auf sich hatte. Der 71-Jährige hatte vor dem ersten Mannschaftstraining der Woche eine Viertelstunde mit Tuchel geredet und dabei immer wieder wild gestikuliert. "Er wollte mir eigentlich nur kurz sagen, wer am Wochenende spielt", scherzte Tuchel am Freitag. "Habe ich dann auch eingesehen."

Und in Wahrheit? "Ich weiß, dass er mir hallo sagen wollte." Dass Hoeneß auf dem Platz Tuchel antraf, war tatsächlich eher dem Zufall geschuldet. Normalerweise befindet sich der Trainer eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Einheit noch in seinem Büro, dieses Mal "hatten wir aber mehrere Stationen aufzubauen, da wollte ich helfen und war deshalb schon auf dem Platz". Und bereit für einen Plausch mit dem langjährigen Manager und Präsidenten.

"Uli wollte seine Meinung zu dem Spiel sagen", erklärte Tuchel und bezog sich auf das besorgniserregende 1:3 in Mainz am vergangenen Samstag. Dass es dabei gestenreich zuging, sei normal, "wenn zwei emotionale Menschen miteinander sprechen, auf dem Fußballplatz miteinander sprechen". Dann "kann es auch mal emotional werden".

Ich wäre schlecht beraten, wenn ich nicht zuhören würde. Thomas Tuchel

Dass Hoeneß Tuchel aber "einfach mal" bei der Arbeit begrüßt, ist dagegen keine große Besonderheit. "Wenn er im Gebäude ist, kommt er vorbei und sagt hallo, wir quatschen eine Viertelstunde und tauschen uns aus. Weil ihm natürlich der Verein am Herzen liegt, das ist sein Verein. Er möchte Informationen haben, Stimmungen und Meinung haben und gibt seine Meinung ab. Das ist doch klar, er ist meinungsstark. Ich wäre schlecht beraten, wenn ich nicht zuhören würde."

Tuchel sieht nur "positive Botschaften"

Den Besuch auf dem Trainingsplatz schätzt Tuchel daher "nur positiv" ein. "Ich weiß, wie man das deuten kann: 'Oh, jetzt kommt Uli Hoeneß, jetzt ist aber richtig Druck drauf.' Ich find’s umgekehrt. Es zeigt einfach, dass er sich kümmert, dass es ihn berührt, dass er mit anpacken will. Wenn es ein Zeichen ist, dann ist es eher ein positives Zeichen, weil seine Botschaften positiv sind. Es ist kein zusätzlicher Druck entstanden, im Gegenteil. Er weiß, dass in der Ruhe die Kraft liegt."