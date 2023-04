Tuchel-Elf will Revanche - Abstiegskampf pur am Ostersonntag: Das bringt der 27. Spieltag

Unter der Woche kämpften sieben Bundesligisten um das Halbfinalticket im DFB-Pokal, nun steht für alle 18 Teams wieder der Liga-Alltag auf dem Programm. Der hat es aber in sich. Am 27. Spieltag bleibt die Top vier der Liga unter sich, auch im Abstiegskampf geht es heiß her.

Topspiel, die Erste: Union hofft auf Premiere in Dortmund

Der 27. Spieltag startet etwas verspätet erst am Samstag, am Karfreitag pausiert die Bundesliga traditionell. Dafür haben die Spielplanbauer gleich mehrere verfrühte Oster-Geschenke im Nest versteckt, um 15.30 Uhr duellieren sich die aktuell vier besten Teams der Bundesliga im direkten Duell. Mit dem BVB (Platz zwei) und Union (Platz drei) treffen gar die beiden punktbesten Mannschaften im Kalenderjahr 2023 aufeinander, dazu die zweitbeste Offensive der Liga (BVB, 57 Tore) auf die beste Defensive (Union, 28 Gegentore). Für die Gäste stehen die Vorzeichen allerdings ungünstig: Union hat beim ohnehin heimstarken BVB in drei Anläufen noch nie einen Punkt geholt - zudem kassierten die Eisernen 2019/20 in Dortmund ihre höchste Bundesliga-Niederlage (0:5, zusammen mit dem 0:5 in Leverkusen in dieser Saison).

Topspiel, die Zweite: Bayern will Revanche

Nach dem Aus im DFB-Pokal muss der FC Bayern gar nicht lange auf die Revanche warten. Im zweiten Topspiel des Tages reist der Tabellenführer in den Breisgau, um den marginalen Vorsprung vor den Verfolgern aus Dortmund und Berlin zu verteidigen. Eigentlich liegen die Freiburger dem FCB, der 30 der vergangenen 40 Duellen gewonnen hat. Aber: Der SCF ist seit sieben Bundesliga-Spielen ungeschlagen, vor eigenem Publikum sogar seit zwölf Partien (Vereinsrekord). Freiburg will zudem den 250. Sieg im Oberhaus einfahren - wie man die Bayern ärgert, wissen sie ja seit Dienstag.

Tore garantiert beim Kampf um Europa

Das nächste Duell zweier Tabellennachbarn, mit einem Sieg könnte Leverkusen an der Eintracht vorbeiziehen und damit erstmals in dieser Spielzeit auf einen Europacup-Rang rutschen. Die Werkself reitet aktuell auf einer Erfolgswelle mit sechs Pflichtspielsiegen in Serie. Frankfurt wartet dagegen auswärts seit sieben Spielen auf einen Dreier, in der BayArena gab es für die Eintracht ebenfalls seit sieben Spielen keinen Sieg mehr. Immerhin: Tore sind garantiert, die bisher 75 Aufeinandertreffen beider Teams endeten nie 0:0.

Bremen kämpft gegen den Trend

Zum Abschluss der Hinrunde trennte Bremen und Mainz gerade mal ein Pünktchen, mittlerweile zeigt der Trend bei beiden Teams in entgegengesetzte Richtungen. Mainz ist mit 20 Punkten das zweitbeste Rückrundenteam hinter dem BVB und hat damit die Ausbeute aus der Hinrunde bereits verdoppelt. Bremen dagegen sammelte aus den vergangenen sieben Spielen nur vier Punkte - und gegen den FSV gelang in den vergangenen fünf Duellen nur ein Sieg.

Augsburg vs. Köln: Wer befreit sich aus dem Abstiegssumpf?

Vergangene Woche verspielten die Fuggerstädter in den finalen Minuten noch den Sieg gegen Wolfsburg, 18 Punkte gingen in dieser Saison nach Führungen schon verloren. Diesen späten Schock gilt es nun gegen die strauchelnden Kölner wiedergutzumachen. Der FC wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg (zwei Remis, vier Niederlagen), Köln muss sich wieder mit dem Blick Richtung unten beschäftigen. Für die beiden Tabellennachbarn wäre ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten somit Gold wert.

RB Leipzig: Endlich wieder die Hertha

Für Leipzig kommt das Gastspiel in der Hauptstadt am Samstagabend (18.30 Uhr) womöglich gerade recht. Nach drei Pleiten aus den vergangenen vier Bundesliga-Spielen darf das Team von Marco Rose zu seinem Lieblingsgegner reisen, der im Abstiegskampf feststeckt. Gegen keine Mannschaft hat RB in der Bundesliga mehr Siege gefeiert als gegen die Alte Dame (elf in 13 Duellen). Auswärts bei der Hertha ging Leipzig in sechs Spielen sechsmal als Sieger vom Rasen - immer mit mindestens drei erzielten Treffern. Übrigens tritt auch Timo Werner gerne bei der Hertha an, in den vergangenen vier Gastspielen reihte er sich jeweils in die Torschützenliste ein, dreimal sogar doppelt.

Gladbach und die Sieglos-Serie

Zehnter gegen Neunter am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) schreit nach Tristesse, doch die Wölfe haben die Hoffnung auf Europa noch nicht begraben. Der VfL ist seit fünf Spielen ungeschlagen (zwei Siege, drei Unentschieden), Gladbach auf der anderen Seite ist seit fünf Spielen sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen). Die Borussia ist in dieser Saison vor eigenem Publikum immerhin deutlich stärker als auswärts, gelingt endlich wieder ein Dreier? Vier der vergangenen fünf Duelle beider Teams endeten mit einer Punkteteilung.

Schafft Stuttgart mit Hoeneß die Wende?

Der restliche Ostersonntag steht im Zeichen des Abstiegskampfes. Um 17.30 Uhr ist das Bundesliga-Schlusslicht aus Stuttgart im Ruhrgebiet zu Gast - mit dem bereits vierten Trainer der Saison, mehr Verantwortliche an der Seitenlinie in einer Saison hatten nur Duisburg 1977/78 und Schalke 2020/21 (je fünf). "Ich glaube fest an die Mannschaft, fest an den VfB", verkündete Sebastian Hoeneß bei seiner Antrittspressekonferenz am Dienstag. Nach fünf Spielen ohne Sieg und der Entlassung von Bruno Labbadia peilen die Schwaben die Kehrtwende gegen Bochum an, gegen das sie seit 2004/05 in der Bundesliga nicht mehr verloren haben. Der VfL geht aber dank sieben Punkten aus drei Spielen mit Schwung in die Partie.

Abstiegskampf pur in Hoffenheim

Die Königsblauen kassierten am vergangenen Wochenende gegen Leverkusen einen Rückschlag nach dem Aufwärtstrend der Vorwochen. Am Sonntagabend (19.30 Uhr) hofft Schalke auf Punkte gegen den direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg, nur vier Zähler trennen S04 (Platz 17) und die TSG (Platz 15), die ihrerseits mit zwei Siegen im Rücken in das Spiel geht. Und von bislang 13 Heimspielen gegen Schalke verlor Hoffenheim nur eines (1:4, 34. Spieltag der Saison 2015/16).