Tuchel: "Ein Trainer, der so einen Satz sagt, steigt nicht mehr in den Bus ein"

Angebliche "Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm"-Aussage 17.02.2024

2:28Die Kritik an Thomas Tuchel nimmt zu. Am Samstag dementierten die Bayern Medienberichte, wonach der Trainer nach dem Leverkusen-Spiel zu seiner Mannschaft gesagt haben soll: "Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm." Auch Tuchel selbst bezog Stellung.