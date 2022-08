Tuchel droht nicht nur wegen Conte-Streit Ungemach

Ob Chelsea-Trainer Thomas Tuchel nach seiner Roten Karte gegen Tottenham gesperrt wird, steht noch nicht fest. Und es droht noch eine Strafe.

In der Bundesliga werden Trainer nach einer Roten Karte für mindestens ein Spiel gesperrt, in der Premier League gibt es diesen Automatismus nicht. Deswegen steht noch nicht fest, was auf Thomas Tuchel und Antonio Conte nach deren Platzverweisen im Anschluss an das 2:2-Remis zwischen Chelsea und Tottenham am Sonntag genau zukommt.

Laut BBC will die FA zunächst das Videomaterial auswerten und auch beiden Trainern die Möglichkeit zur Stellungnahme einräumen. Beide könnten "fast sicher" am kommenden Premier-League-Wochenende - Conte gegen Wolverhampton, Tuchel in Leeds - auf der Bank sitzen.

Tuchel, der sich mit Conte mehrere Handgemenge und Wortgefechte geliefert hatte, könnte aber auch für seine Aussagen nach dem Spiel noch belangt werden. In aller Deutlichkeit hatte er Schiedsrichter Anthony Taylor kritisiert, weil beide Spurs-Tore aus Tuchels Sicht irregulär gewesen waren.

Angesprochen auf Chelseas Vergangenheit mit Taylor und eine von über 80.000 Fans unterschriebene Petition aus der Vorsaison, wonach der Referee keine Spiele der Blues mehr leiten möge, sagte der Chelsea-Coach: "Das wäre vielleicht besser." Es seien auch nicht nur die Anhänger, die so empfinden: "Ich kann versichern, dass die gesamte Kabine - jeder Einzelne - so denkt."

Übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge wird die FA wegen dieser Sätze Ermittlungen gegen Tuchel aufnehmen.