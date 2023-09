Tuchel: "Der Stachel sitzt, das bohrt"

Die beiden jüngsten Heimniederlagen gegen RB Leipzig haben dem FC Bayern weh getan. Trainer Thomas Tuchel sieht seine Mannschaft mittlerweile deutlich gefestigter, um beim Konkurrenten auswärts zu siegen.

"Wir sind selbstbewusst genug, um nach Leipzig zu fahren und dort gewinnen zu wollen. Das ist das absolute Ziel", ließ Bayerns Trainer in der Pressekonferenz am Freitag keine Zweifel aufkommen, dass er und sein Team nach drei Punkten gieren und die Tabellenführung verteidigen wollen. Andernfalls würden die Sachsen tatsächlich zum neuen Angstgegner werden, nach dem 1:3 am 33. Spieltag der Vorsaison und dem 0:3 im Supercup eine Woche vor dem Bundesligastart. "Wir erkennen Leipzigs Qualität total an und müssen eingestehen, dass wir zuletzt zwei Niederlagen daheim erlitten haben, die uns weh getan haben. Die eine hätte uns fast die Meisterschaft gekostet, die andere hat uns den Supercup gekostet", blickte der Coach zurück.

Allerdings relativierte er mit Blick auf das Wiedersehen am Samstag: "Ich glaube, dass wir beide Male nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen sind. Im Supercup hatten wir zahlreiche Chancen, konnten keine Tore machen, die Gegentore fielen zu unglücklichen Zeitpunkten. Teilweise waren wir zu offen und zu langsam im eigenen Spiel, das alles ist jetzt deutlich besser. Und: Die Stimmung ist gut, die Mentalität da, die Ergebnisse gut. Kommen wir an unsere eigene Leistungsgrenze, haben wie alle Möglichkeiten zu gewinnen."

Vor allem auf dem Niveau können wir extrem schwer mit Niederlagen umgehen. Thomas Tuchel

Rache oder Revanche seien jedoch keine Vokabeln, die für das Spitzenspiel zuträfen. "Wir bekommen den Supercup ja nicht zurück." Tuchel sieht eher den Aspekt ehrgeiziger Sportler. "Wir sind alle Wettbewerber, wollen ständig gewinnen. Vor allem auf dem Niveau können wir extrem schwer mit Niederlagen umgehen." Dabei meinte er eben jene gegen RB. "Deshalb bohrt das natürlich. Wir wollen uns beweisen, der Stachel sitzt erstmal."

Leicht wird es nicht, das ist Tuchel bewusst, der respektvoll und anerkennend über den Gegner sprach. "Leipzig hat den Umbruch bemerkenswert gut geschafft. Sie spielen trotzdem auf sehr hohem Niveau mit guten Ergebnissen weiter." Er sehe viel Qualität und Geschwindigkeit, gemeinsames Verteidigen und Angreifen. "Sie spielen als Kollektiv sehr gefährlich, mannschaftlich geschlossen, sind in ihrer Struktur mit ihren Automatismen sehr klar."

Aber: "Nach der Niederlage im Supercup haben wir eine gute Reaktion gezeigt und eine gute Phase eingeleitet. Das gilt es zu bestätigen." Damit sich der Stachel nicht noch tiefer reinbohrt.