Tuchel: "Der Schalter wird nicht einfach umgelegt"

Nach dem 0:1 gegen Bremen muss der FC Bayern im Nachholspiel gegen Union Berlin eine Reaktion zeigen. Thomas Tuchel glaubt nicht, dass das so einfach wird.

Noch weiß Thomas Tuchel nicht, wie er am Mittwochabend zu seiner Mannschaft sprechen wird. Ob es laut wird oder besonders emotional, besonders inhaltlich? "Ich werde auf meine Intuition hören", erklärte der Bayern-Trainer einen Tag vor dem Nachholspiel gegen Union Berlin. "Ich bin der Erste, der sich selbst hinterfragt, wenn so wenig von dem, für was ich als Trainer stehen will, auf dem Platz zu sehen ist."

70 Minuten "langweiligen Fußball", die Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Sonntag nach dem 0:1 gegen Bremen überdeutlich kritisiert hatte, schüttelt auch der große FC Bayern nicht binnen zwei Tagen ab. "Der Schalter wird auf keinen Fall einfach umgelegt, weil das nicht einfach ist", meinte Tuchel und schien sich, nachdem er Woche für Woche die Trainingsarbeit seiner Mannschaft gelobt hatte, gar nicht mehr so sicher zu sein, in welcher Form oder Verfassung diese Truppe gegen Union auflaufen wird.

Die Ausgangslage ist klar, und "der sind wir uns sehr deutlich bewusst", versichert Tuchel. Bayer Leverkusen, das sich weiterhin keine Aussetzer erlaubt, ist vorerst auf sieben Punkte enteilt, die Meisterschaft haben die Münchner nicht mehr selbst in der Hand.

Viel schlimmer jedoch fallen momentan - noch ist ja erst Januar - die spielerischen Darbietungen ins Gewicht. "Wir bleiben da in den Spielen deutlich unter unseren Erwartungen", weiß der Trainer und will - oder muss? - auch nach einem Dreivierteljahr im Amt noch bei den Grundtugenden ansetzen.

"Wir werden nach bestem Wissen und Gewissen weiter Einfluss nehmen auf die Gruppe und das weiter einfordern, bis der Knoten platzt", so Tuchel. "Und bis wir in der Lage sind, die Leidenschaft, die Gier, den Hunger, die Lust zu zeigen, die die Basis ist für jedes Fußballspiel. Die Basis ist, die Fans zu begeistern; die Basis ist, den Funken überspringen zu lassen und dass du spürst, dass da eine wirkliche Mannschaft ist, die gemeinsam das Ziel verfolgt, gegen alle Widerstände und mit Lust und mit Laune und auch mit Euphorie Spiele zu gewinnen."