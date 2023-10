Tuchel: "Der BVB hat Heimspiel, Heimspiel - das ist ein großer Unterschied"

Am Mittwoch reist der FC Bayern vermutlich zum Pokalspiel nach Saarbrücken. Thomas Tuchel sprach vorab über ein ungewisses Duell.

Am Dienstagnachmittag darf Thomas Tuchel seine Mannschaft nochmal auf ein Spiel vorbereiten, das es womöglich gar nicht geben wird. Vorerst zumindest. Ob die für Mittwochabend um 20.45 Uhr angesetzte Pokalpartie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern aufgrund schlimmer Platzbedingungen stattfinden kann, soll eine weitere Platzbegehung am Dienstag sowie eine zusätzliche am Mittwochmorgen entscheiden. Bis dahin herrscht Ungewissheit.

"Wir gehen mal davon aus, dass gespielt wird", meinte Trainer Tuchel am Dienstagmittag. "Falls eine Absage kommt, kann es sein, dass uns diese noch vorm Abflug erreicht." Dieser war auch fernab aller Witterungsbedingungen für Mittwochvormittag vorgesehen.

Tuchel sorgt sich um "doppelten Nachteil"

Beim deutschen Rekordmeister ergeben sich personell weiterhin allerlei Fragezeichen, und schon am Samstagabend steht das Topspiel in Dortmund an. Wäre es also ein Vorteil, wenn die Begegnung in Saarbrücken erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden würde? "Müßig, darüber zu diskutieren", entgegnete Tuchel. "Es kann auch sein, dass wir anreisen und nicht spielen können - dann haben wir einen doppelten Nachteil. Dann müssen wir das Ding irgendwann nachholen und haben die Reisestrapazen trotzdem in den Knochen."

Dem Bayern-Trainer geht es bei aller Planung "fast mehr um die Reise" als um das tatsächliche Spiel. "Wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele mit nur zwei Tagen dazwischen." Den Donnerstag und Freitag. "Der BVB", der am Mittwoch in der 2. Runde Hoffenheim (18 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt, "hat Heimspiel, Heimspiel - das ist ein großer Unterschied. Es ist mehr die Reise, die uns in den Knochen stecken wird als, glaube ich, das Spiel selbst."

Goretzka und Gnabry womöglich wieder Optionen für den Kader

Die allermeisten Optionen zur Rotation bleiben Tuchel eigentlich nur in der Offensive, wo Mathys Tel Woche für Woche in die Startelf drängt. Manuel Neuer wird im Tor beginnen, der in der Liga zweimal gesperrte Joshua Kimmich im Mittelfeld. Und sonst? Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui "kränkelt", wie Tuchel erklärte, gleiches gelte für Jamal Musiala. Und "wir müssen mal schauen, was mit Kingsley Coman ist", der umgeknickt war beim 8:0 gegen Darmstadt. Das Trio hatte beim öffentlichen Training am Montag gefehlt.

Leon Goretzka erhält am Dienstag nochmal eine neue Schiene für die kürzlich gebrochene Mittelhand. "Wenn er sich mit der einen Tick besser fühlt, kann es sein, dass wir ihn mitnehmen", so Tuchel. Serge Gnabry wäre ist nach überstandener Krankheit wieder eine Option, für Dayot Upamecano und Raphael Guerreiro käme das Pokalspiel nach Oberschenkelverletzungen noch zu früh.

Ansonsten soll niemand im bayerischen Kader das Gefühl bekommen, "dass Samstag", also das Topspiel in Dortmund, "wichtiger ist als morgen. Morgen ist ein K.-o.-Spiel, wir können nichts reparieren." Platz und Spieler reparieren wären dafür zwei gute Optionen.