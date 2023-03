Tuchel-Debüt im Topspiel - Niederrhein-Derby am Sonntag: Das bringt der 26. Spieltag

Die Länderspielpause ist vorbei, der Bundesliga-Alltag beginnt wieder. Der 26. Spieltag steht ganz im Zeichen des deutschen Klassikers zwischen Bayern und Dortmund. Aber auch das Niederrhein-Derby am Sonntag verspricht viel Spannung.

Frankfurt unter Druck - Punktet Bochum weiter?

Der Startschuss für den 26. Spieltag fällt am Freitagabend (20.30 Uhr) in Frankfurt - die Eintracht hat den VfL Bochum zu Gast. Bei der SGE ist derzeit ordentlich Druck auf dem Kessel. In der Champions League sind die Hessen ausgeschieden, in der Liga gab es seit vier Spielen keinen Sieg. Gegen Bochum ist Frankfurt dennoch klarer Favorit, wenngleich der VfL zuletzt zweimal in Folge gewinnen konnte. Geht die Bochumer Serie weiter?

Stoppt Leipzig den Mainzer Lauf?

Im Titelrennen gab es für RB Leipzig jüngst einen herben Rückschlag, in Bochum verloren die Sachsen überraschend mit 0:1. Die Konkurrenz ist enteilt, daher gilt es am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mainz, den Rückstand (aktuell acht Punkte auf Dortmund) zu verkürzen. Die 05er reisen jedoch mit viel Selbstvertrauen an, Bo Svensson hat mit seiner Elf seit sechs Spielen nicht mehr verloren und vier davon gewonnen. Ein weiterer Dreier und der FSV ist plötzlich mittendrin im Kampf um Europa.

Das Schlusslicht gastiert in der Hauptstadt

Union Berlin schien die kleine Delle (vier Liga-Spiele ohne Sieg) vor der Länderspielpause überwunden zu haben, gegen Frankfurt gewannen die Eisernen mit 2:0. Nun wartet das nächste Heimspiel gegen Stuttgart, das mit einer dauerhaften Delle zu kämpfen hat. Der VfB gewann nur eines der letzten elf Liga-Spiele und trug über die spielfreie Woche die Rote Laterne mit sich herum. Gelingt den Schwaben in Köpenick der Befreiungsschlag?

Herthas Fluch gegen Streich

Der SC Freiburg empfängt besonders gerne Hertha BSC. Unter Christian Streich verlor der SCF noch keines seiner acht Heimspiele gegen die Alte Dame (fünf Siege, drei Remis). Insgesamt wartet Hertha sogar schon seit neun Spielen auf einen Sieg im Breisgau. Diesen hätten die Hauptstädter aber dringend nötig, wenn die Konkurrenz punktet, droht der Sturz auf Platz 18. Freiburg hingegen könnte den Anschluss an Bayern und Dortmund halten.

Augsburgs Auf und Ab

Zuhause fühlt sich Augsburg in diesem Jahr wohl, vier der fünf Spiele wurden gewonnen. Auswärts war für die Fuggerstädter 2023 aber noch nichts zu holen. Dieser Trend droht in Wolfsburg weiterzugehen, denn der VfL ist seit fünf Heimspielen gegen den FCA ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten sind die Wölfe derzeit so lange zu Hause unbesiegt. Während Augsburg sich der gröbsten Abstiegssorgen entledigt hat, schielt Wolfsburg noch auf die internationalen Plätze.

Auf Schalke brennt noch Licht

Und plötzlich ist Schalke wieder da. Seit acht Spielen ist S04 ungeschlagen, mit einem Sieg können die Königsblauen die direkten Abstiegsränge das erste Mal seit dem 9. Spieltag wieder verlassen. Aber auch in Leverkusen zeigt die Formkurve wieder klar nach oben, was der jüngste Sieg über den FC Bayern untermauerte.

Tuchels Bayern-Debüt gegen den Ex-Klub

Das absolute Topspiel steigt am Samstagabend (18.30 Uhr) in München - der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund zum deutschen Klassiker. Anders als in den letzten Jahren befindet sich der Rekordmeister aktuell in der Verfolgerrolle. In der Länderspielpause trennte sich der FCB zudem überraschend von Julian Nagelsmann und installierte Thomas Tuchel als neuen Trainer. In seinem ersten Spiel auf der Bayern-Bank ist der 49-Jährige also direkt gefragt. Sollte kein Dreier gegen Tuchels Ex-Klub gelingen, dürfte die Stimmung an der Säbener Straße weiterhin getrübt sein.

Wer befreit sich im Niederrhein-Derby?

Am Niederrhein kriselt es. Sowohl der 1. FC Köln als auch Borussia Mönchengladbach sind derzeit nicht vom Erfolg verwöhnt. Jeweils nur zwei Siege in 2023 entsprechen nicht den eigenen Ansprüchen, das spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Die Fohlen befinden sich auf Platz zehn im Niemandsland, der FC hingegen muss auf Rang 13 den Blick nach unten richten. Im Niederrhein-Derby am Sonntag (15.30 Uhr) dürften Formen und Tendenzen aber egal sein. Duelle gegen den Rivalen haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze.

Matarazzos zweiter Streich?

Werder Bremen schließt den 26. Spieltag am Sonntag (17.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ab. Die Kraichgauer konnten jüngst aufatmen, gegen Hertha gelang unter Pellegrino Matarazzo der erste Sieg nach zuvor acht Niederlagen am Stück. Während sich der SVW absolut im Soll befindet, ist die Lage bei der TSG noch arg bedrohlich. Immerhin: Hoffenheim ist in Bremen seit sieben Gastspielen ungeschlagen (zwei Siege, fünf Remis).