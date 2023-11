Tuchel: "Das wollen wir nicht künstlich unterbrechen"

Als schon feststehender Gruppensieger empfängt der FC Bayern am Mittwoch Kopenhagen. Kein Grund für Thomas Tuchel, auf die Bremse zu treten.

Während Thomas Tuchel am Dienstagmittag Platz nahm auf dem Podium im Pressesaal der Allianz-Arena, bekam wenige Meter nebenan der Rasen eine weitere Schneedusche ab. "Das ist nicht das beste Fußballwetter", meinte der Trainer. Antreten muss seine Mannschaft am Mittwoch trotzdem, auch wenn der "unmittelbare Ergebnisdruck", wie Tuchel es formulierte, angesichts des bereits feststehenden Gruppensieges nicht mehr besteht.

Für den FC Bayern wird es gegen Kopenhagen darum gehen, einerseits den Flow von zuletzt neun Siegen aus zehn Pflichtspielen beizubehalten und dadurch auch die Königsklassen-Siegprämie von 2,8 Millionen Euro einzusacken. Auf der anderen Seite können zwei laufende Champions-League-Rekorde ausgebaut werden. Es winken das 38. Gruppenspiel hintereinander ohne Niederlage und der 18. Sieg in Folge. Serien, bei denen sich Tuchel "beinahe selbst erschrocken" habe. "Das zeigt die Stärke des Klubs, es zeigt, wie tief die Mentalität verfestigt ist, Spiele zu gewinnen."

Von einem Schongang soll gegen die Dänen also keine Spur erkennbar werden, auch wenn der eine oder andere Spieler angesichts des vollen Programms bis zum Jahresende eine Verschnaufpause erhalten dürfte. "Es ist trotzdem ein Champions-League-Spiel", stellt Tuchel klar. "Und wir haben auch trotzdem einen Lauf, sind gerade gut drauf. Das wollen wir nicht künstlich unterbrechen, weil die Belastungssituation gerade okay ist." Immerhin konnte seine Mannschaft nach dem Sieg am Freitag in Köln ein freies Wochenende genießen.

Müller beginnt

Thomas Müller, das ließ Tuchel durchblicken, wird ziemlich sicher mal wieder beginnen und erst zu seinem sechsten Startelfeinsatz in dieser Saison kommen, ansonsten hielt sich der Trainer bedeckt. "Wir sind Gruppenerster und wollen trotzdem nicht das Signal geben, dass uns das irgendwie weniger wichtig ist - im Gegenteil. Wenn wir wechseln, was schon sein kann, dann eigentlich, um den Biss drin zu halten, um den Hunger drin zu halten. Um denen eine Bühne zu geben, die ein bisschen hinten dran und geduldig waren. Das kann schon sein." Wie viele das letztlich sein werden, "haben wir noch nicht entschieden".

Tuchel fordert Leidenschaft

Diejenigen, die am Mittwoch auf dem Platz stehen werden, "müssen auch ohne den unmittelbaren Ergebnisdruck dieses Feuer von uns selbst bringen", gibt Tuchel vor und fordert Leidenschaft. "Das ist nicht immer leicht im November, nach der dritten Länderspielpause. Die Serie ist Verpflichtung für uns alle. Es gibt überhaupt keine Alternative. Wir bereiten das Match morgen vor, als wäre es die letzte Chance, unsere Ziele zu erreichen. Hoffentlich sieht man das unserem Spiel auch an."