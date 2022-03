Tuchel: "Das wird nicht endlos so funktionieren"

Wohin geht es für den Chelsea Football Club? Die Zukunft des amtierenden Champions-League-Siegers ist ungewisser denn je. Sportlich ließen sich die Verantwortlichen auf dem Rasen davon auch im Rückspiel in Lille nichts anmerken.

Es waren Szenen, die vorerst so wohl zum letzten Mal stattgefunden haben: Lange nach Schlusspfiff feierten im Stade Pierre Mauroy über 2.000 mitgereiste Anhänger des Chelsea FC den Einzug ihres Klubs ins Viertelfinale der Champions League. Für die kommenden Spiele dürfen die Anhänger der Blues keine Tickets mehr erwerben - eine von vielen Beschränkungen und Unklarheiten, die in den kommenden Tagen und Wochen auf Verein und Mitarbeiter der Blues zukommen werden.

"Es ist schwerer als sonst, die Zeiten sind stürmisch", gab daher auch Thomas Tuchel nach dem erfolgreichen Viertelfinal-Einzug bei "DAZN" zu, dass die Situation des Klubs auch die sportlich Verantwortlichen nicht kalt lässt. Doch gerade jetzt nimmt er seine Spieler auch in die Pflicht. "Wir sind immer noch sehr privilegiert. Es gibt hunderte von Mitarbeiter, die sich vielleicht sogar existenzielle Sorgen machen. Die erwarten von uns, dass wir Signale senden, kämpferisch und positiv bleiben."

Ärger über den Platz - Tuchels Stolz überwiegt

Gesagt, getan. Gegen Lille fuhren die Blues den fünften Sieg in Serie ein und ließen sich auch durch den Rückstand nicht beirren. Dabei waren die Bedingungen für die Tuchel-Schützlinge keine leichten. "Der Platz war so stumpf und so schlecht, Passspiel war heute nicht möglich", begründete der Coach die Probleme seiner Mannschaft in der ersten Hälfte.

Wie schaffte es seine Elf also, das Spiel schließlich doch noch zu drehen und so relativ problemlos ins Viertelfinale einzuziehen? Für Tuchel ist die Antwort klar: "Was ich hier seit dem ersten Tag vorgefunden habe: An allererster Stelle steht Fußball, das ist die Mentalität dieses Klubs." Und die Mentalität ist für Tuchel ausschlaggebend für die Erfolge der vergangenen Wochen, trotz der Widrigkeiten außerhalb des Platzes. "Es ist nur deshalb möglich, den Fokus zu behalten, weil die Mentalität schon da ist. Wir versuchen, sie am Leben zu halten. Das wird nicht endlos so funktionieren, aber im Moment geht's", so Tuchel, der den Charakter seiner Mannschaft als "extrem bemerkenswert" bezeichnete.

Zum Abschluss der dritten englischen Woche in Serie reisen die Blues am Samstag zum FC Middlesbrough, bei dem sie nach ihrem krachend gescheiterten Geisterspiel-Antrag nicht allzu freundlich empfangen werden dürften. Gästefans sind dann schon nicht mehr erlaubt. Vielleicht feierten die mitgereisten Anhänger in Frankreich auch deshalb umso ausgiebiger.

