Tuchel: "Das ist nicht die alleinige Wahrheit"

Das Pokal-Aus beschäftigt die Bayern natürlich noch, es geht ja auch gleich wieder gegen Freiburg. Vor dem Wiedersehen listete Thomas Tuchel die aktuellen Mängel auf.

In wenigen Tagen ist eine verpuffte Titelchance nicht überwunden, das weiß Julian Nagelsmann nur zu gut. Der kürzlich entlassene Bayern-Trainer hatte noch nach über einem Jahr über das peinliche 0:5 in Gladbach in der zweiten Pokalrunde 2021/22 gesprochen. Ob der Stachel bei Thomas Tuchel nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen Freiburg am Dienstag genauso tief sitzt, wird sich noch zeigen.

Fürs Erste jedenfalls ist dem neuen Bayern-Trainer klar: "Wir brauchen eine Reaktion." Auch wenn es die eigentlich sowieso immer bräuchte. Nach dem freien Tag am Mittwoch hatte er seine neue Mannschaft am Donnerstag erstmals zur Vorbereitung versammelt, am Karfreitag steht schon wieder das Abschlusstraining vor dem direkten Wiedersehen mit Freiburg auf dem Programm.

Seiner Mannschaft konnte - oder wollte - Tuchel nach dem 1:2 gegen den SC nicht viel vorwerfen. "Ich glaube, dass sowohl die Leistung, der Wille und die Bereitschaft ausgereicht haben, um das Spiel zu dominieren und das Spiel auch zu gewinnen. Wir haben eigentlich gar nichts zugelassen, sind mit zwei Fernschüssen ganz brutal bestraft worden und haben in den kurzen Momenten, wo sich Lücken aufgetan haben, die Präzision vermissen lassen, vielleicht auch ein bisschen die Entschlossenheit."

Im Fußball, und ganz besonders in einem Do-or-Die-Spiel, steht nun mal das Resultat im Vordergrund. Und "es kann passieren, dass das Ergebnis nicht zu hundert Prozent der Wahrheit entspricht. Wir sind ausgeschieden, das müssen wir akzeptieren."

Es waren, auch wenn man das nicht jeder hören möchte, auch positive Dinge dabei in dem Spiel. Thomas Tuchel

Alles schlechtreden will Tuchel nicht, schließlich muss in der Liga der Zwei-Punkte-Vorsprung auf Dortmund gewahrt und am Dienstag in Manchester ein gutes Hinspiel-Ergebnis im Champions-League-Viertelfinale erzielt werden. Deshalb sagt er lieber: "Es waren, auch wenn man das nicht jeder hören möchte, auch positive Dinge dabei in dem Spiel." Normalerweise sei er der Erste, "der da sagt: 'Ich habe jetzt keine Lust, das zu hören. Wir haben verloren.' Weil es ein K.-o.-Spiel ist, stellst du das Ergebnis komplett in den Mittelpunkt deiner Betrachtung. Aber das ist es halt nicht, das ist nicht die alleinige Wahrheit."

Tuchel zählt die Mängel auf

"Viele gute Sachen" habe er gegen Freiburg gesehen, "die werden wir uns auch trauen zu zeigen". Die Mängel seiner Mannschaft zählte er trotzdem Punkt für Punkt auf: "Es fehlt uns so ein bisschen der letzte Pass, die Präzision. Es fehlt uns insgesamt so ein bisschen Vertrauen, habe ich das Gefühl. Es fehlt uns eine Leichtigkeit, dadurch fehlt uns auch ein bisschen Kreativität. Vielleicht kann man Form dazu sagen, es fehlt uns Form, das Selbstverständnis." Das alles komme aber nur zurück, "wenn wir positiv bleiben und uns erlauben, positiv zu bleiben."

Hadern sei genau der falsche Ansatz, "wir dürfen nicht zu viel mit dem Finger drauf zeigen", fordert Tuchel. Im Sinne von: "'Das ging doch schon mal besser' und so weiter. Das kommt auch wieder, da bin ich mir sicher. Das erfordert jetzt ein bisschen Geduld und Arbeit und vielleicht auch ein bisschen eine Galligkeit, Giftigkeit, um das zu kompensieren."

Geduld ist schön und gut, die Ergebnisse, auch wenn sie nicht immer der Wahrheit entsprechen, stehen in den kommenden, entscheidenden Wochen trotzdem im Vordergrund.